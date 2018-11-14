Известный украинский спортсмен погиб в ДТП на Ровненщине

В Ровненской области на автодороге "Киев - Чоп" произошла ужасная авария, в которой погибло два человека. Одной жертвой ДТП оказался украинский чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь, еще одного спортсмена Олега Жоха госпитализировали.

Как сообщает полиция Ровненской области, авария произошла в Радивиловском районе.

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"26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области", – говорится в сообщении.

В результате столкновения погиб 50-летний житель Острожского района и 33-летний спортсмен из Тернопольщины. Водителя фургона, который является сыном одного из погибших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Пользователи соцсетей сообщили, что пострадавшим является многократный победитель чемпионатов мира по армреслингу Олег Жох. Погибшим оказался его отец Сергей и заслуженный мастер спорта Украины, победитель международных соревнований Андрей Пушкарь.



На Ровненщине в ДТП погиб спортсмен Андрей Пушкарь



Жуткое ДТП на Ровненщине