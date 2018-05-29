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Известный врач назвал важнейший элемент в организме человека

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Важнейший элемент в организме человека
Важнейший элемент в организме человека / Фото из открытых источников

Наличие "секретного" элемента в организме человека спасает от ряда смертельных болезней.

Об этом рассказал профессор, доктор наук Игорь Хук из венской частной клиники "Wiener Privatklinik", передает Doctorandreilaslau.

Он отметил, что важнейшую роль в организме человека играет оксид азота – благодаря этому элементу сердце продолжает биться, даже если доступ к кислороду перекрыт.

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Нормальный уровень оксида азота в организме влияет на функциональные особенности долговременной памяти и мышления, поддерживает работу иммунной системы, позволяя ей бороться с вирусами, бактериями и раком.

Наявність оксиду азоту в організмі людини рятує від низки смертельних хвороб

Наличие оксида азота в организме человека спасает от ряда смертельных болезней

Повысить уровень оксида азота можно с помощью правильной диеты.

Налегайте на тыкву или орехи. В этих продуктах содержится много аргинина – аминокислоты, необходимой для синтеза оксида азота в организме. Ежедневное употребление этих продуктов улучшает память, способствует очищению кровеносных сосудов,
– отметил Хук.

Суточная норма аргинина для взрослого человека составляет 100-150 граммов в день. Также аргинин можно принимать в виде добавок.

Чтобы стимулировать синтез оксида азота в организме, также следует поддерживать нормальный уровень кальция (500 мг в сутки). Для этого нужны витамины D3 и K2 (100-200 мкг).

"Для нормального функционирования организма нам требуется от 15 до 20 тысяч единиц витамина D3 ежедневно. Передозировка исключена, наш организм нуждается в очень большом количестве этого витамина. Поэтому у многих людей диагностируется его дефицит", – пояснил профессор.

Если в организме будет достаточно этих витаминов и минералов – никакие страшные болезни организму не грозят.

Норма оксиду азоту в організмі забезпечить довголіття

Норма оксида азота в организме обеспечит долголетие

Теги: Здоровье Медицина
Источник: 24 Канал
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