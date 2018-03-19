Известный журналист рассказал о подвигах на фронте летчика-героя АТО Владислава Волошина

Герой АТО Владислав Волошин за май-август 2014 совершил 33 боевых вылета и дважды наносил удары непосредственно по российским войскам, в том числе по десантникам страны-агрессора под Иловайском.

Об этом на своей странице в Facebook написал редактор интернет-портала "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился легендарный летчик АТО Владислав Волошин, которого в свое время Россия ложно обвинила в сбивании малайзийского боинга. Мужчине было 29 лет и до последнего он руководил Николаевским международным аэропортом. Он выстрелил себе в грудь. На место происшествия сразу приехала "скорая", однако спасти Владислава не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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"Влад, дорогой, как же так ?! Как ?! В советское время родилась поговорка о "незаменимых у нас нет". Но все это ерунда – есть, есть незаменимые, абсолютно незаменимые, большие люди. Ушел из жизни Владислав Волошин – один из лучших украинских воинов. Без всяких скидок – человек чести, прямой и непреклонный. Расчетливо смелый, решительный и нацеленый на победу в воздухе. А на земле – бескомпромиссный, с экстраординарной волей, интеллектуальный человек с острым критическим мышлением. Он не позволял себе раскисать, никаких депрессий не было и в помине, и вел себя всегда, как образцовый офицер ", – написал журналист.

Он рассказал, что Волошину удавалось выживать на фронте даже, на первый взгляд, в уже безвыходной ситуации.

"Рядом с ним на его глазах российский ПВО за несколько вылетов сбил четыре наших боевых самолета, смерть была рядом, и каким-то чудом он дважды возвращался с вылета самостоятельно. Но смерть его не пугала, Влад не дрогнул и продолжил летать. Он был ведущим очередной пары штурмовиков в резерве командования АТО в Краматорске в августе 2014-го, когда были и такие, кто боялся вылетать из-за высокого риска быть сбитым ", – отметил Бутусов.

Он описывает офицера как такового, что действительно имел все качества настоящего героя.

Есть многочисленные свидетели его точного удара по российским десантникам под Иловайском. Там, под Иловайском, на отходе от цели все-таки сбили его самого. Он выжил просто чудом, получил тяжелые травмы во время катапультирования у самой земли. И еще одно чудо – раненый, он вырвался из облавы к своим. И снова встал в строй после всех потрясений, готовый лететь в бой,

– рассказал товарищ погибшего.

Бутусов также добавил, что для него было честью предложить кандидатуру Волошина на награждение общественной наградой "Народный герой Украины" и представить его в Запорожье. По его словам, офицер этому очень радовался.

Журналист пообещал написать об украинском летчике книгу и его личную историю войны.