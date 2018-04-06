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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Извините, но нам с ним не по пути, – Лещенко о конфликте с Холодницким

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Сергей Лещенко
Сергей Лещенко / 24 Канал

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий пытался отомстить антикоррупционеру Сергею Лещенко.

Об этом в прямом эфире 24 Канала заявил сам народный депутат.

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"Что касается моей квартиры, то Холодницкий просто искал способ, как отомстить. Он это сделал, открыв производство. Это его право. Интересная деталь, которой вы не знаете – кто сделал представление Холодницкому, чтобы это производство открыть. Это был адвокат первого заместителя председателя СБУ Дымчины, который проходит по другому делу в отношении аграрного фонда, которое расследует НАБУ. Это компания "Студия права". Она очень известна своими атаками на антикоррупционеров. И если Холодницкий им подыграл, это тоже оценка его действий", – отметил он.

Также Лещенко прокомментировал расследование против него по покупке квартиры на основании "аналитической записки".

Холодницкий попал впросак. Он спасается, пытаясь ухватиться хоть за что-то и потянуть за собой других. Извините, но нам с ним не по пути. Пусть он за свои действия отвечает,
– отметил нардеп.

Он добавил, что имеет конфликт интересов с главой САП, поэтому не может объективно охарактеризовать его действия, мол, этим должны заниматься компетентные органы.

Холодницкий должен ответить перед законом за свои действия. В какой это способ будет – либо административное, либо дисциплинарное, либо уголовное, – для этого есть орган, который ведет следствие (НАБУ – 24), и прокурор, который осуществляе надзор. Пусть они это решают, а компетентные органы затем принимают решение по итогам. Это нормально. В конце концов, когда человек возглавляет Специализированную антикоррупционную прокуратуру, то он должен знать, что на нее закон тоже распространяется,
– подчеркнул Лещенко.

Напомним, 6 сентября 2016 года появилась информация, что депутат Сергей Лещенко купил квартиру площадью почти 200 квадратных метров в новостройке за 7,5 миллиона гривен. Во время расследования относительно вероятного незаконного обогащения Лещенко НАБУ установило, что в действиях политика есть состав административного, но не уголовного преступления.

Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Лещенко САП Назар Холодницкий
Источник: 24 Канал
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