19:15
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Злой Одессит

      Извращенное подобие СССР: в России закрылись больше половины банков

      14
      Банковский кризис в России
      Банковский кризис в России / yango.pro

      Начиная с 2014 года, банковскую сферу России накрыла волна кризиса. Ежегодно десятки финансовых учреждений объявляли о банкротстве и закрытии.

      Между тем, в стране, "встающей с колен" на фоне "благотворных санкций", теме банковского кризиса практически не уделяли внимания, словно ничего и не происходит вовсе. А итоги пяти лет санкционной удавки и вправду поставили небывалые рекорды.

      Читайте також: Кремлевская пропаганда разыгрывает против ПЦУ "этническую карту"

      Например, известно, что в 2018-м году в Российской Федерации было ликвидировано 77 банков, а за все время санкционного режима против РФ, страна лишилась 457 финансовых учреждений. Это больше, чем за 13 лет, с 2001 по 2013-й, с учетом 2008 года и последующего периода, на который оказал влияние мировой экономический кризис. Напомню, что за этот период в России стало на 377 банков меньше.

      Однако, согласно последнему исследованию, 2019-й и вовсе может установить абсолютный рекорд по сокращению банков на просторах страны с могучей экономикой.

      Так, на сегодняшний день в зоне риска объявления о банкротстве в РФ находится 149 финансовых учреждений. Причем, ситуация настолько критическая, что об этом даже вещают пропагандистские СМИ, такие как "Известия". И не удивительно, ведь по состоянию на январь 2019 года в РФ было зарегистрировано всего-то 440 банков, против 897 по состоянию на 2013-й.

      То есть, в этом году РФ может лишиться трети банков?

      Подобное развитие событий вполне ожидаемо, с учетом новых требований Центробанка, в частности, касающихся повышения отчислений в Агентство по страхованию вкладов. И, в какой-то мере оно неизбежно, ведь, судя по всему, с 2014 года в России происходит реализация плана по полной централизации банковской системы с учетом советского опыта. Кризис же в стране, ставший следствием реваншистской политики Кремля в Украине и введения санкций, лишь ускорил этот процесс.

      А потому, лишний раз говорить о том, что в формате современной РФ возрождается некое извращенное подобие СССР, не приходится. Актуален лишь вопрос, насколько это возрождение можно осуществить в нынешних экономических условиях, в дышащей на ладан стране. Хотя, с оглядкой на достижения последней пятилетки, ответ приходит сам собой – никак.

      Читайте також: Насколько вероятное полномасштабное вторжение Росии в Украину

      blog_ava
      Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      сегодня
      1555
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Деньги Публикации Санкции Новости России Банки
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 15 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Суровое наказание: как полицейские поплатились за вымогательство взятки
      сегодня , 17:42 Суровое наказание: как полицейские поплатились за вымогательство взятки
      Ірина Шиба 129
      Трансферы украинских клубов в 2019 году
      сегодня , 17:05 Трансферы украинских клубов в 2019 году
      2270
      Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      сегодня , 17:00 Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      Артем Овдієнко 738
      "Мінські угоди" нав'язані Україні силою, не є дійсними
      сегодня , 15:01 "Мінські угоди" нав'язані Україні силою, не є дійсними
      Дмитро Снєгирьов 1196
      Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      сегодня , 14:54 Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      1555
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук