Изысканная классика ELLE STYLE AWARDS: что надели Осадчая, Бабкин и другие на звездную вечеринку

7 ноября состоялась церемония награждения премии ELLE STYLE AWARDS среди выдающихся фигур в украинском шоу-бизнесе. Светское событие посетили многие знаменитости, которые продемонстрировали роскошные образы в черно-белой гамме.

Яркие фото с церемонии вручения наград уже появились на сайте издания Elle.ua.

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В список победителей вошли 14 самых стильных украинцев из разных отраслей: фитнес-тренеры, блоггеры, актеры и певцы. Лауреатов международной премии выбирали читатели издания путем онлайн-голосования, а изысканные кубки разработал ювелирный партнер премии Pandora.



Премия ELLE STYLE AWARDS

Звездные событие посетили также многие другие знаменитости, которые были номинированы на премии от ELLE, или стали VIP-приглашенными. В число таких вошли Екатерина Осадчая, Сергей и Снежана Бабкины, Владимир Остапчук и Елена Войченко, Андре Тан, Тимур Мирошниченко и Инна Рудник, Иракли Макацария, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, Монатик и многие другие.





Екатерина Осадчая на ELLE STYLE AWARDS



Монатик на ELLE STYLE AWARDS



Группа "Время и Стекло" на ELLE STYLE AWARDS



Сергей Бабкин и Владимир Остапчук на ELLE STYLE AWARDS

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