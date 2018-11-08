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      Изысканная классика ELLE STYLE AWARDS: что надели Осадчая, Бабкин и другие на звездную вечеринку

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      7 ноября состоялась церемония награждения премии ELLE STYLE AWARDS среди выдающихся фигур в украинском шоу-бизнесе. Светское событие посетили многие знаменитости, которые продемонстрировали роскошные образы в черно-белой гамме.

      Яркие фото с церемонии вручения наград уже появились на сайте издания Elle.ua.

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      В список победителей вошли 14 самых стильных украинцев из разных отраслей: фитнес-тренеры, блоггеры, актеры и певцы. Лауреатов международной премии выбирали читатели издания путем онлайн-голосования, а изысканные кубки разработал ювелирный партнер премии Pandora.

      ELLE STYLE AWARDS
      Премия ELLE STYLE AWARDS

      Звездные событие посетили также многие другие знаменитости, которые были номинированы на премии от ELLE, или стали VIP-приглашенными. В число таких вошли Екатерина Осадчая, Сергей и Снежана Бабкины, Владимир Остапчук и Елена Войченко, Андре Тан, Тимур Мирошниченко и Инна Рудник, Иракли Макацария, Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, Монатик и многие другие.

      ELLE STYLE AWARDS
      Екатерина Осадчая на ELLE STYLE AWARDS

      ELLE STYLE AWARDS
      Монатик на ELLE STYLE AWARDS

      ELLE STYLE AWARDS
      Группа "Время и Стекло" на ELLE STYLE AWARDS

      ELLE STYLE AWARDS
      Сергей Бабкин и Владимир Остапчук на ELLE STYLE AWARDS

      Больше фотографий смотрите в фотогалерее

       

      Теги: LifeStyle Сергей Бабкин Надя Дорофеева Монатик Катя Осадчая Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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