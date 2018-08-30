Изысканная сексуальность: как выглядело второе свадебное платье Тины Кунаки
Недавно отгремела свадьба 51-летнего актера Венсана Касселя и его 21-летней возлюбленной Тины Кунаки. Сначала в сети появились фото с первыми свадебными образами, как уже сегодня можно увидеть, что же надели молодожены для неформальной закрытой вечеринки.
Новое фото на своей Instagram-странице опубликовал модельер Simon Porte Jacquemus.
Если для свадебной церемонии Тина Кунаки выбрала роскошное белое платье от бренда Vera Wang, то уже вечером ее можно было увидеть в сексуальном платье цвета шампанского бренда Jacquemus. Платье до колен на тоненьких бретельках, сшитое в простом силуэте, выглядело очень элегантно и сексуально.
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На совместном фото новоиспеченные супруги стоят перед тортами-чизкейками, чтобы разрезать их, и выглядят невероятно счастливо.
Венсан Кассель и Тина Кунаки на свадьбе 24 августа
В свою очередь Венсан Кассель гармонично дополнял невесту, – для первого выхода он надел стильный белый костюм с розовой рубашкой, а для второго образа – светло-коричневые льняные брюки и рубашку, в тон платья Тины.
Напомним, что Венсан Кассель признался Тине в марте этого года, а 24 августа пара обручилась. Они познакомились в 2015 году на острове Ибица сразу после того, как Венсен Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекали 51-летнего актера. Затем они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года.
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