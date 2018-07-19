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Изысканно и со вкусом: Топ-3 летних образа королевы Летиции

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Королева Летиция
Королева Летиция

Испанская королева Летиция поражает своими нарядами на официальных мероприятиях. В течение месяца представительница королевской семьи приняла участие в ряде событий, засветив волшебные летние образы.

Королева Летиция – своеобразный эталон стиля, элегантности и изысканности в Испании. Жена короля Филиппа VI всегда является желанным гостем на торжественных событиях, поэтому график народной любимицы очень насыщенный. 24 канал предлагает пересмотреть Топ-3 летних наряда, которые королева Летиция засветила в течение месяца.

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Военный парад в Мадриде

18 июля очаровательная королева сопровождала своего мужа на торжественном параде, организованном Центральной академией обороны в Мадриде. На мероприятие королева Летиция надела светлую объемную юбку и удлиненный жакет от бренда Varela. Свой образ она дополнила золотыми туфлями на каблуках и двухцветной сумкой. Солнцезащитные очки с золотыми вставками на оправе завершили официальный look роскошной Летиции.

Во время мероприятия королева Летиция важно стояла рядом с испанским монархом. Король Филипп VI в военной форме принимал непосредственное участие в параде.

Очаровательная Летиция

 

 

Церемония награждения в Жироне

Ежегодную церемонию награждения ученых, которая проходит в городе Жирона, посетили представители королевской семьи. Король Филипп VI и его жена Летиция стали почетными гостями светского мероприятия.

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Во время события королева засветила ярко-красное платье, которое очень подходило ей. Стройную талию очаровательнЛетиция подчеркнула черным поясом. К образу она подобрала стильная обувь на каблуках и собрала волосы в достаточно обычную прическу, добавив ее образу легкости.

 

 

 

 

Празднование 210-летия со времени битвы в городе Байлен

Королева Летиция надела роскошное миди-платье в честь210-й годовщины со времени Байленской битвы. Испанка засветила светлое платье в черную крапинку, собранное поясом на талии. Известно, что наряд представительница королевской семьи приобрела у дизайнера Carolina Herrera. Этот бренд является одним из любимых первой леди США Мелании Трамп.

К стильному наряду королева Летиция подобрала обувь на каблуках и сумочку. Едва заметные аксессуары завершили look жены монарха.

 

 

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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