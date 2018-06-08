Изысканность и запущенность: в сети появились фото роскошных заброшенных дворцов

Французский фотограф Ромен Тиери путешествует по Европе и создает уникальную серию снимков в заброшенных роскошных дворцах. Свои работы художник выставляет в своем блоге.

Каждое здание имеет свою особенность. Особенно, если речь идет о изысканных дворцах, в которых каждый кирпичик – отдельная история. Чтобы сохранить дыхание прошлого, Ромен Тиери решил зафиксировать красоту роскошных имений в Европе, в которых давно никто не живет. Со временем здания потеряли свой первоначальный вид, однако сохранили какую-то грацию и аристократичность.

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Старые виллы, замки и разрушенные имения являются остатками прошлой элегантности. Объектив моего фотоаппарата фиксирует забытое, величественное и обновленное,

– рассказал Ромен Тиери.

По словам фотографа, перед тем, как приступить к работе, он часами изучает здания. Только после этого Ромен Тиери начинает фотографировать комнаты заброшенного здания, пытаясь сохранить тот уют и очарование, который был в поместье. В портфолио художника уже есть снимки дворцов Италии, Германии, Румынии, Польши и Франции.

"Изучение чего-то необычного очаровывает меня. Я погружаюсь в эти пространства, каждое из которых является пустым, брожу часами. Это цель моего искусства – придать жизнь местам, которые почему-то считаются мертвыми, и зафиксировать их с помощью моей камеры. Хочется сохранить эту спокойную атмосферу, чтобы текстура, свет, наполняющие здание остались в кадре", – добавил Ромен Тиери.