Я иду в суд, – Добкин о результатах выборов мэра Харькова

2 ноября 2021 , 01:59
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Источник:

телеграмм-канал Михаила Добкина

Скандальный экс нардеп Михаил Добкин возмутился результатами выборов мэра Харькова. Он заявил, что будет оспаривать их в суде.

Дело принципа, – Добкин

По данным ТИК, новым мэром Харькова стал секретарь горсовета Игорь Терехов. Добкин очутился на втором месте. Однако политик с такими результатами голосования не согласен.

Важно На выборах мэра Харькова победил Игорь Терехов

Я иду в суд. Здесь дело не в "Добкине с его амбициями". У нас, у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы сами хотим. И здесь уже дело принципа,
– заявил Добкин.

По его словам, результаты выборов были сфальсифицированы. Мол, члены избирательной комиссии проигнорировали жалобы на фальсификации. Добкин призвал всех кандидатов на должность мэра не быть в стороне от его судебного процесса. 

О фальсификациях заявляла ОПОРА

  • По официальным данным Терехова поддержали 146 240 жителей города, а Добкина – 82 008. Так, секретарь горсовета получил 50,66% голосов избирателей.
  • В то же время, общественная организация ОПОРА заявила о фальсификации в пользу Терехова на одном из участков Основянского района. Кандидату якобы добавили 70 голосов. Глава ТИК Евгений Емец все обвинения отрицал.
  • Впоследствии аналогичные фальсификации с протоколами были обнаружены на 9 участках в Новобаварском районе.
Обратите внимание! Еще перед выборами социологическая группа рейтинга провела опрос харьковчан. Социологи спросили у местных жителей, кому из кандидатов в мэры города они доверяют. Абсолютным лидером электоральных симпатий стал Терехов. 57,6% респондентов говорили, что будут голосовать за него, а 63% были убеждены в его победе.

Полный текст публикации Михаила Добкина в телеграмме:

Под покровом темноты, в 21613, председатель ТИК начала зачитывать некролог итогам выборов мэра Харькова. Они, эти члены комиссии, не удосужились дать ни одной оценки хотя бы одной из сотен жалоб поступивших в избирательные комиссии по поводу фальсификаций итогов голосования. Их не интересует, что вся Украина узнала о грубых фальсификациях во время голосования и, особенно, во время подсчёта голосов.
У них там "всё чётко", как когда-то говаривал Геннадий Адольфович.
С этим "одобрямс" я соглашаться не намерен. Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа.
Призываю всех кандидатов на пост городского головы на этих выборах, независимо от политических взглядов, не оставаться в стороне. Призываю всеукраинские общественные организации, специализирующиеся на теме избирательного процесса, внимательно следить за предстоящим судебным противостоянием.
Призываю украинские СМИ не дать затухнуть этой теме, теме фальсификаций на выборах городского головы Харькова.

Автор: Софія Мінджоса