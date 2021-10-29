Саме такої лінії захисту тепер дотримується адвокатка харківського мажора і його батько. Про нього кажуть, що він "м'ясний король Харкова".

К теме Суд над мажором из Харькова может превратиться в циничный спектакль

Про себе батько каже, що людина небагата і зараз безробітний. Проте запевняє, що його сина за кермом не було. Ба більше, запевняє, що проти сина нібито розпочалася замовна кампанія.

У харківського мажора бурхливе минуле

Харківському мажору 16 років. Тож ані водійського посвідчення, ані права на водіння автомобіля в нього немає і бути не може.

Натомість у його соцмережах є численні відео, де він ганяє на авто. Там вихваляння, як він відкуповується від патрульних грошима. При цьому на нього є 2 протоколи за водіння без прав. Не від усіх поліціянтів вдавалося відкупитися.

"Pro новини" за 29 жовтня на 24 каналі: дивіться відео



На мажорі ще "висить" судовий вирок. Має 2 роки умовно. Про нього в Харкові поширюються легенди, як він ще 2014 року влаштував у супермаркеті стрілянину через побутовий конфлікт. Тоді мажор поцілив із пістолета 2 людей, зокрема літню жінку.

Мажора поліціянти затримували й у лікарні. Він від них у туалеті ховався. Також він їх матюкав та кричав, що у нього мама прокурорка, а батько – багатій.

Його точно "відмажуть" і йому не буде жодного покарання. Максимум батьки відправлять його закордон.

Адвокатка вже захищала багатіїв

Уже тепер адвокатка мажора запевняє, що підліток не пам'ятає моменту аварії. Саме тому взагалі не факт, що то він був за кермом. Мовляв, хай тепер поліція доводить зворотне.

Адвокатка, м'яко кажучи, "зашкварна" персонажка. Вона вже має досвід захисту мажорів. Захищала одного такого, хто демонстративно справив свої потреби просто під місцевим райвідділком. Ще ця пані є прихильницею "русского мира" та антивакцинаторкою. Такі висновки можна зробити з її соцмереж.



Адвокатка мала досвід захисту мажорів / Фото з фейсбуку Інни Данілової

Усі з можливих негативних опцій у цій історії вже додано:

син – підліток, мажор, рецидивіст;

батько – безробітний м'ясний король;

мати – можлива працівниця прокуратури;

одіозна адвокатка на додачу.

Мажор відмовляється співпрацювати зі слідством, посилаючись на Конституцію України. Батько та адвокатка гнуть лінію, що його не було за кермом, він нічого не пам'ятає, а також те, що йому не надали необхідну меддопомогу.

Мовляв, що це він жертва, але аж ніяк не винуватець і точно не вбивця.

Постраждалі – без допомоги

Тим часом 16-річна дівчина мажора, яка була пасажиркою й покалічилась, просить у людей через інстаграм гроші на операцію. Їй уже зробили одну операцію на животі, а тепер ще мають оперувати ногу. Грошей же на це немає: ані в її родини, ані від мажора та його батька.

Важно Отец Харьковского мажора говорит, что мужчина с фамилией Шарий предлагал ему "откупить" сына

Також через соцмережі просить допомоги й донька загиблого водія Aveo. Вона шукає адвокатів, щоб вони судилися з мажором для того, щоб домогтися правосуддя й покарання. Адвокати досить швидко відгукнулися. Відповіли навіть і бізнесмени, які готові оплатити послуги цих адвокатів.



Постраждала пасажирка Infinity потребує операцію / Фото "Харьков 1654"

Скандал вщухне, і суд може змінити рішення

Не підвела й Феміда. Під час обрання запобіжного заходу суд не став на бік адвокатки, яка просила для мажора домашній арешт. Вони дослухались прокурора, який вимагав утримання за ґратами.

Мажор нині в СІЗО. Проте треба розуміти, що це лише на 2 місяці. Кожні 2 місяці процедура обрання запобіжного заходу повторюватиметься. Саме тому є певний ризик, що коли увага суспільства до теми вщухне, то боюся тишком-нишком Феміда зможе дозволити себе вмотивувати.

Боюся, що вона опісля пристане на аргументи захисту. Мовляв, і домашній арешт також непоганий варіант для підозрюваного у скоєні ненавмисного вбивства.

Не давати проти себе свідчень, відмовлятися співпрацювати зі слідством, а також просити домашнього арешту – це цілком законна практика. Тут немає і не може бути жодних претензій. Проте якщо спробувати відсторонено глянути на всю цю історію, то все ж таки виникає стійке відчуття того, що відпускати із СІЗО мажора не можна.

К слову Родители подростка даже не извинились, – дочь погибшего в ДТП в Харькове

Він реально втече. До тієї таки Росії, яка від Харкова не надто далеко. Я не хочу наговорювати на українських прикордонників, проте чи я б сам встояв на їхньому місці? Якби мені сунули хабар хоча б у половину ціни того Infiniti? Риторичне запитання.

Який фінал історії

Дійсно є певні побоювання, що мажора зрештою "відмажуть", свідків та постраждалих підкуплять чи залякають, куплять слідчих та прокурорів разом із суддею. Проте ці побоювання тепер абсолютно безпідставні та ґрунтуються винятково на традиційній недовірі українців до Феміди та правоохоронних органів.

Вони ґрунтуються не тільки на класовій ненависті до багатіїв, але і на доведених випадках безкарності для тих багатіїв в Україні.

Я маю як підтвердження, так і спростування на прикладі схожого інциденту з Оленою Зайцевою. Харківська 20-річна мажорка пролетіла на червоний світлофор своїм люксовим Lexus і вбила 6 пішоходів.

На підтвердження безкарності мажорів маємо спроби її справу "парєшать". Губилися аналізи, лікарка та судові експерти. Проте на підтвердження того, що і мажорів у нас карають, є судовий вирок Зайцевій.

Вона за ґратами на 10 років. Зараз відбуває цей строк. Найімовірніше на 5 років вона вийде через Умовно дострокове звільнення за бездоганну поведінку, але то вже інша історія.



Олену Зайцеву засудили за криваву ДТП / Фото з фейсбуку Ярослава Мінервіна

Суспільство має пильнувати за інцидентом

Історія з 16-річним мажором лише на самому початку. Йому тепер світить 8 років в'язниці. Якщо суспільство та ЗМІ не дамо цій справі "піти в тінь" і тихенько там "парєшаться", то обвинувачений у вбивстві "король життя" таки сяде.

Стоит к прочтению "Сожжем всю семью": защитница Харьковского мажора заявила об угрозах

Тема окремої розмови, чи надовго, чи зробить він із того правильні висновки та чи буде йому в тюрмі перевиховання. Від українців є зараз запит на справедливе покарання за скоєне. До суду, правоохоронців, а також влади, яка має тримати інцидент на своєму контролі.