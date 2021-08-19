Пассажирка к тому же обозвала кондуктора "карликом". Инцидент произошел 19 августа. В сети выложили видео с места происшествия.
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Слишком дорого
- В троллейбусе женщина не хотела платить за проезд, сказав, что он "все дорожает".
- Она начала оскорблять кондуктора, который болен нанизмом (иначе карликовость).
- Тогда водитель остановил троллейбус и сказал женщине выйти.
- Люди начали кричать, чтобы пассажирка вышла, иначе троллейбус не поехал бы.
- Она отказывалась и постоянно называла себя "несчастной женщиной".
- Тогда один из пассажиров выставил ее силой. После пассажирка еще кричала людям вслед.
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