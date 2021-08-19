"Я – несчастная женщина": в Харькове пассажирку выпихнули из троллейбуса, ибо она не заплатила

19 августа 2021 , 16:17
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Источник:

телеграм "ТРУХА. Харьков"

В Харькове в 24 троллейбусе женщина отказалась платить за проезд. По ее словам, это слишком дорого. Водитель остановил троллейбус и отказался ехать, пока женщина не заплатит. Пассажиры вытолкали пассажирку.

Пассажирка к тому же обозвала кондуктора "карликом". Инцидент произошел 19 августа. В сети выложили видео с места происшествия.

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Слишком дорого

  • В троллейбусе женщина не хотела платить за проезд, сказав, что он "все дорожает".
  • Она начала оскорблять кондуктора, который болен нанизмом (иначе карликовость).
  • Тогда водитель остановил троллейбус и сказал женщине выйти.
  • Люди начали кричать, чтобы пассажирка вышла, иначе троллейбус не поехал бы.
  • Она отказывалась и постоянно называла себя "несчастной женщиной".
  • Тогда один из пассажиров выставил ее силой. После пассажирка еще кричала людям вслед.

Как в Харькове выпихнули женщину из троллейбуса, потому что она не хотела платить: смотрите видео

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Автор: Марта Кушка