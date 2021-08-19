"Я – несчастная женщина": в Харькове пассажирку выпихнули из троллейбуса, ибо она не заплатила
19 августа 2021 , 16:17Читати новину українською
Источник:телеграм "ТРУХА. Харьков"
В Харькове в 24 троллейбусе женщина отказалась платить за проезд. По ее словам, это слишком дорого. Водитель остановил троллейбус и отказался ехать, пока женщина не заплатит. Пассажиры вытолкали пассажирку.
Пассажирка к тому же обозвала кондуктора "карликом". Инцидент произошел 19 августа. В сети выложили видео с места происшествия.
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Слишком дорого
- В троллейбусе женщина не хотела платить за проезд, сказав, что он "все дорожает".
- Она начала оскорблять кондуктора, который болен нанизмом (иначе карликовость).
- Тогда водитель остановил троллейбус и сказал женщине выйти.
- Люди начали кричать, чтобы пассажирка вышла, иначе троллейбус не поехал бы.
- Она отказывалась и постоянно называла себя "несчастной женщиной".
- Тогда один из пассажиров выставил ее силой. После пассажирка еще кричала людям вслед.
Как в Харькове выпихнули женщину из троллейбуса, потому что она не хотела платить: смотрите видео
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