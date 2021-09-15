Об инциденте в эфире 24 канала рассказала журналистка Татьяна Заяц, которая стала свидетелем происшествия. Она во время взрыва ехала на работу.

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Пламя было видно из другой части города

По словам журналистки, взрыв был настолько сильным, что у нее заболело в ушах.

В один момент я подумала, что началась война. Было страшно,

– поделилась Заяц.

Она отметила, что увидела очень много красного дыма и яркое красное пламя. Оно было таким большим, что его было видно из другой части города.

Также женщина считает, что взрыв был не похож на тот, который вызван неисправностью автомобиля. Трагедия, по ее мнению, могла произойти из-за взрывчатки.

Отметим! В СМИ предполагают, что взрыв мог быть заказным убийством. В то же время в полиции заявили, что это теракт.

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