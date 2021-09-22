"Я сожалею": раскаялась девушка, которая сожгла флаг Украины в Каменском – видео извинения

В Каменском Днепропетровской области 21 сентября девушка-подросток сожгла флажок Украины под хохот своих друзей. Через день после этого в сети обнародовали видео, на котором она извиняется за свой поступок.

Девушка говорит, что "искренне раскаивается" и обещает так больше не делать. Однако в заметке выразили недоверие к таким извинениям, которые делают под принуждением.

К теме Под Днепром девушка-подросток сожгла флаг Украины под хохот друзей: возмутительное видео

Говорят, что недостаточно

В начале видео злоумышленница говорит свои паспортные данные. Оказалось, что ей примерно 15 лет (родилась в 2006 году).

Я сожалею о своем поступке, насчет флага. Обещаю больше такого не делать,

– сказала несовершеннолетняя.

Следует отметить, что в комментариях к записи люди не слишком положительно отнеслись к этому. Пользователи писали, что этого недостаточно, а также говорили о том, что нет смысла в таких извинениях, поскольку похожие события будут случаться и в дальнейшем.

Девушка извиняется за поджог флага: смотрите видео телеграмму "Ху***ое Каменское"

Заинтересовались правоохранители

В полиции Днепропетровской области утром 22 сентября сообщили, что узнали об этом инциденте из сети. После этого правоохранители Каменского установили личность злоумышленницы.

Также отметили, что уже открыли уголовное производство по статье о надругательстве над государственными символами. Максимальное наказание по ней – 3 года тюрьмы.