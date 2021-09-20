Инцидент произошел вечером 18 сентября в одном из супермаркетов, который расположен в торгово-развлекательном центре Кривого Рога.
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Мужчина напал на работника супермаркета
Посетителю магазина не понравилась консультация менеджера. Поэтому он вынул из сумки 2 кухонных ножа и набросился на работника магазина.
Я вам сейчас голову отрежу, и мне ничего не будет,
– пригрозил нападавший.
Он также утверждал, что является ветераном АТО и имеет проблемы с психикой.
Работникам торгово-развлекательного центра не удалось успокоить мужчину. Однако на него повлиял якобы проходящий мимо офицер в отставке.
Впоследствии напавшего задержали правоохранители.
Конфликт в магазине Одессы с ножами: что известно
- На днях в Одессе, на проспекте Добровольского между мужчиной и работницей магазина вспыхнула ссора.
- За женщину решили вступиться прохожие. В результате они оказались в больнице с ножевыми ранениями.
- Нападавший пытался убежать и даже успел сменить прическу и побрить бороду. Но правоохранители поймали его.
Текст публикации BEPESHITЪ:
"Я вам сейчас головы отрежу, и мне ничего не будет", – кричал мужик с двумя кухонными ножами в ТРК "Терра" на Заречном
Вечером 18 сентября в один из магазинов торгово-развлекательного комплекса вошел мужчина неприметного вида. Он вел себя не слишком адекватно, чем произвел впечатление среднестатистического покупателя.
В какой-то момент ему не понравилась консультация менеджера. Он решил прервать ее возгласами о том, что зарежет консультанта. Выхватив из сумки два кухонных ножа, покупатель бросился с ними на парня-продавца.
В этот момент он выкрикивал, что явдяется АТОшником и пациентом "тысячки", а также имеет проблемы с головой и если зарежет человека – ему ничего за это не будет.
Охрана "Терры" (имеющая спецподготовку в подавлении бабушек и малолеток) молниеносно ретировалась, укрывшись от возможной опасности.
Копы, прибывшие на вызов в кратчайшие сроки (примерно 20 минут), опросили задержанного.
Людей в магазине спас проходивший мимо офицер в отставке.