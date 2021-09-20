"Я вам голову отрежу": в Кривом Роге мужчина набросился с ножами на консультанта магазина

В Кривом Роге местному жителю не понравилось, как его обслуживают в супермаркете. В результате он достал из сумки 2 кухонных ножа и попытался наброситься на консультанта.

Инцидент произошел вечером 18 сентября в одном из супермаркетов, который расположен в торгово-развлекательном центре Кривого Рога.

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Мужчина напал на работника супермаркета

Посетителю магазина не понравилась консультация менеджера. Поэтому он вынул из сумки 2 кухонных ножа и набросился на работника магазина.

Я вам сейчас голову отрежу, и мне ничего не будет,

– пригрозил нападавший.

Он также утверждал, что является ветераном АТО и имеет проблемы с психикой.

Работникам торгово-развлекательного центра не удалось успокоить мужчину. Однако на него повлиял якобы проходящий мимо офицер в отставке.

Впоследствии напавшего задержали правоохранители.

Конфликт в магазине Одессы с ножами: что известно

На днях в Одессе, на проспекте Добровольского между мужчиной и работницей магазина вспыхнула ссора.

За женщину решили вступиться прохожие. В результате они оказались в больнице с ножевыми ранениями.

Нападавший пытался убежать и даже успел сменить прическу и побрить бороду. Но правоохранители поймали его.

Текст публикации BEPESHITЪ:

"Я вам сейчас головы отрежу, и мне ничего не будет", – кричал мужик с двумя кухонными ножами в ТРК "Терра" на Заречном

Вечером 18 сентября в один из магазинов торгово-развлекательного комплекса вошел мужчина неприметного вида. Он вел себя не слишком адекватно, чем произвел впечатление среднестатистического покупателя.

В какой-то момент ему не понравилась консультация менеджера. Он решил прервать ее возгласами о том, что зарежет консультанта. Выхватив из сумки два кухонных ножа, покупатель бросился с ними на парня-продавца.

В этот момент он выкрикивал, что явдяется АТОшником и пациентом "тысячки", а также имеет проблемы с головой и если зарежет человека – ему ничего за это не будет.

Охрана "Терры" (имеющая спецподготовку в подавлении бабушек и малолеток) молниеносно ретировалась, укрывшись от возможной опасности.

Копы, прибывшие на вызов в кратчайшие сроки (примерно 20 минут), опросили задержанного.

Людей в магазине спас проходивший мимо офицер в отставке.