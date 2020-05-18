Несмотря на карантин в Киеве и Одессе работают ночные клубы: видео с вечеринок
Некоторые ночные клубы в Украине открылись для посетителей, несмотря на отсутствие разрешения на это. В частности, на выходных (16 – 17 мая) работали элитный киевский клуб Queen и ночное заведение Park Residence в Одессе. Мэр Киева Кличко возмущен такой безответственностью, он призвал полицию оштрафовать ночные клубы.
Возобновление работы ночного клуба в Киеве
В соцсетях начали выкладывать видео из ночных клубов, которые открылись, нарушая карантин, пишет 24 канал.
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На выходных в элитном столичном клубе Queen уже устроили вечеринку. Видео оттуда опубликовали в телеграме Teza.
Вечеринка в ночном клубе Queen в Киеве: смотрите видео
Реакция Кличко на возобновление работы ночных клубов
Городская власть не позволяла ночным клубам открываться для посетителей, заявил на брифинге городской голова Киева.
Я возмущен, толпы людей – это пир во время чумы,
– заявил Кличко.
Мэр Киева также обратился в полицию с просьбой проверять такие заведения. Кличко подчеркнул, что нарушители карантина должны отвечать за свои действия.
Тем, кто рвется в ночные клубы, городской голова ответил, что сомневается, что они будут такими же счастливыми, когда окажутся в инфекционном отделении больницы.
Вечеринку устроили и в Одессе
Ночную жизнь возобновили и в клубе Park Residence Odessa. Там 16 мая провели вечеринку, пишут в телеграме Одесса Сейчас.
На нее собралось немало людей. Ни масочного режима, ни принципов социальной дистанции там не придерживались.
Администрация клуба заявила, что отвечает только за наличие средств индивидуальной защиты у работников.
Кроме того, в Одессе уже работает популярный клуб Ibizza.
Что сейчас работает в Киеве после ослабления карантина
- продовольственные рынки с выполнением санитарных требований;
- непродовольственные магазины площадью до 300 квадратных метров;
- парикмахерские и салоны красоты;
- летние террасы кафе и ресторанов;
- парки, скверы и музеи под открытым небом;
- МАФы;
- ателье, заведения бытовых услуг;
- адвокатские и нотариальные бюро;
- автокинотеатры.
Обратите внимание! Согласно плану выхода Украины из карантина, ночные клубы и другие развлекательные заведения смогут возобновить работу только на 4-м этапе ослаблений.
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала