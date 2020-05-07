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      "Я – миллионер": подросток открыл стрельбу с балкона по машинам и людям в Днепре: видео

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      Подросток в Днепре стрелял с балкона по людям - видео
      Парень в Днепре открыл огонь из окна своей квартиры / Скриншот из видео

      В Днепре 7 мая 15-летний парень с криками "Я – миллионер!" открыл огонь из травматического пистолета по машинам и людям. Стрельбу подросток в прямом эфире транслировал в инстаграме.

      Парень, который назвал себя Сергеем Абрамовым, успел сделать с десяток выстрелов перед тем, как его остановили силовики. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепра.

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      Патрульные заявили, что когда приехали по вызову, парень отказывался открывать дверь.

      Впрочем, его старший брат, который тоже срочно пришел домой, таки уговорил парня впустить копов. Сам парень, по предварительным данным полиции, находился в состоянии наркотического опьянения.

      Во время задержания он пытался ударить копов и хвастался, что его никак не накажут.

      Как выяснили полицейские, пистолет принадлежит отцу несовершеннолетнего. В полиции открыли производство по статье хулиганство. Родителям несовершеннолетнего стрелка грозит штраф.

      Смотрите видео стрельбы, которую устроил подросток в Днепре: 

       

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Наркотики Дети и несовершеннолетние Полиция Новости Днепра Стрельба
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