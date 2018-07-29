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Я – Пол Уокер: в сети появился официальный трейлер о покойном актере "Форсажа"

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Я – Пол Уокер: официальный трейлер
Я – Пол Уокер: официальный трейлер / Фото из свободных источников

В сети опубликовали долгожданный трейлер о звезде фильма "Форсаж" Поле Уокере. За несколько дней анонс документальной киноленты собрал более 700 тысяч просмотров.

Известная киностудия Paramount Network днях представила трейлер к документальному фильму о голливудском красавце Поле Уокере, который в 2013 году умер в результате жуткого ДТП. Режиссер киноленты – опытный Адриан Бейтенхейс, который является автором документального фильма о Хите Леджере.

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Родственники, друзья и коллеги по работе согласились сняться в киноленте "Я – Пол Уокер". Фильм расскажет поклонникам о семейной и личной жизни актера, жизнь которого оборвалась в возрасте 40 лет. Также кинолента будет богата на архивные кадры, которые предоставили родные погибшего Пола Уокера.

Согласно анонсу, премьера фильма запланирована на 11 августа 2018 года. Авторы киноленты уверены, что "Я – Пол Волкер" будет иметь не меньшую популярность, чем сам актер.

Смотрите видео официального трейлера документального фильма "Я – Пол Уокер":

 

Отметим, что Пол Уокер сыграл в десятках популярных фильмов, в частности, "Форсаж", "Белый плен", "Паническое бегство", "В ловушке времени" и др. Актер был любимцем не только среди зрителей, но и среди коллег. После его смерти певец Wiz Khalifa записал песню, которую посвятил Полу Уокеру – "See You Again". Клип с кадрами из "Форсажа" покорил сеть и собрал почти 4 миллиарда просмотров в сети.

Смотрите клип Wiz Khalifa на песню "See You Again" (видео):

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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