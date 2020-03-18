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      Я без вас скучаю: на странице киевского метро появилось забавное сообщение для пассажиров

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      Из-за пандемии коронавируса в Киеве приняли решение временно закрыть метрополитен. Администраторы странички киевского метро уже отреагировали на ситуацию публикацией в фейсбуке.

      Киевский метрополитен будет находиться в карантинном режиме с 23:00 17 марта и до 3 апреля включительно. Количество единиц общественного транспорта увеличивать не будут, поскольку в связи с карантином все должны находиться у себя дома.

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      Следовательно, прошло больше 12 часов, как жизнь в метро Киева застыла. На фейсбук-странице появилось сообщение, в котором обратились к пассажирам: "Привет! Ну как вы там? Я без вас скучаю..." Стоит добавить, что через час после публикации его удалили со страницы.


      Киевский метроплитен обратился к пассажирам / Скриншот с фейсбука

      Комментаторы сразу активизировались и отметили, что скучают по нему, поскольку с помощью метро в столице значительно легче перемещаться: "Плохо, откровенно говоря", "А мы-то как скучаем!", "Издеваетесь", "Не думала, что так люблю тебя. Когда имеешь – не ценишь...", "Как грустно стало без метро, чем не займусь – все не то. Люблю я скорость и толпу, PayPass, вахтерок и доброту".

      Вместе с этим некоторые киевляне начали возмущаться, что из-за закрытия линий метро они вынуждены ехать переполненными маршрутками, в которых на самом деле должно ехать определенное количество людей в масках во время карантина, а также пользоваться услугами такси.

      К слову, Несмотря на запрет в Украине переполненные маршрутки, а люди в транспорте – без масок: фото, видео

      "Чувство юмора – это очень хорошо. Желаю его тем, кто сегодня из-за закрытия метро не смог добраться до работы или ехал в забитых маршрутках два часа", "Закрывать метро, ограничивать общественный транспорт – это действия не рациональные и не обдуманные ... Результат этого то, что люди, которые не могут работать из дома, а вынуждены ехать на работу, лезут друг другу "на голову", чтобы попасть на работу, в результате создаются толпы людей в одном месте, что только способствует распространению вируса", "Придем после карантина – у вас там все чисто, вс работает, тряпок из футболок у уборщиц нет, да?"

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      Автор: Надежда Биленко
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Метро Новости Киева
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