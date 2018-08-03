Я больше не буду этого есть, – журналист о рейде киосками с шаурмой

Шаурмены перед тем, как стать профессиональными торгашами, брали мастер-класс у народных депутатов, как ловко уклоняться от вопросов. Ведь журналисты у каждого спрашивали и просили документы, чтобы понять качественный ли продается продукт, но в ответ они лишь меняли тему.

Об этом в прямом эфире рассказал журналист 24 канала Егор Скорина.

Читайте также: Отравление "Новичком": МИД России вынесло новые обвинения Британии

"Я недавно сам пробовал шаурму. Но моя профессия вносит коррективы в жизнь, ведь последние два дня я готовил материалы об отравлении шаурмой в Киеве. И в любой момент в голове я себе повторял: я больше не буду этого есть", – рассказал журналист.

По его словам, ему противно вспоминать руки, которые он видел в нескольких шаурменов. Они были грязные, ведь в "коробках", в которых они работают, нет даже рукомойника. Да, некоторые работники делают шаурму в перчатках, но и в них процесс выглядит неэстетично и противно.

"Работникам очень жарко в этих "коробках", поэтому постоянно открывают двери и окна. Я лично видел несколько мух, которые были на мясе", – отметил Скорина.