Я больше не могу быть без парня, – Анна Седокова огорошила неожиданным признанием

Экс-участница группы "Виа Гра" певица Анна Седокова сделала откровенное признание, которое поразило ее поклонников. Звезда заявила, что хочет новых отношений.

Горячая певица Анна Седокова не стесняется говорить о личной жизни и позировать перед камерами в соблазнительной одежде. И сейчас артистка стремится иметь новые отношения. На такое желание Анну Седокову натолкнули истории звезд, которые выходят замуж и имеют прекрасные романтические свидания.

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Все, я больше не могу быть без парня. Я схожу с ума. Везде влюбленные пары. Везде. Даже в музыке. Вот посмотрите, это же тенденция? Никогда не были столь популярны дуэты, а сейчас – что ни песня, то вместе,

– заявила Анна Седокова.

Артистка призналась, что более месяца не имеет никаких романтических отношений. Анна Седокова подсчитала, что почти 2 месяца ее никто из мужчин не обнимал и не целовал.

"Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась, а если еще и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить еще пару недель с момента, как я развелась... Это что получается? Я уже почти полтора месяца без объятий, а может и два? Спасите, помогите! Я никогда не думала, что кивая головой на грустные рассказы девочек о том, что у них полгода никого нет, я тоже буду о таком переживать", – откровенно призналась артистка.

Знаменитость добавила, что стремится вновь переживать романтические события и быть счастливой, проводя время с бойфрендом. К записи Анна Седокова добавила волшебное фото певца Джастина Бибера и его невесты Хейли Болдуин, которые, по информации СМИ, тайно обручились.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 2 Сер 2018 р. о 2:10 PDT

Отметим, что Анна Седокова официально дважды была замужем – за футболистом Валентином Балькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. От двух мужей у нее есть дочери. Кроме этого, Анна Седокова родила сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова.