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      Я буду говорить с народом Украины, а не с вами, – Зеленский к российским пропагандистам

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Во время двухдневного отдыха в Турции новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского преследовали российские пропагандисты с провокационными вопросами. Однако комментариев для шоу скандалистки и украинофобки Ольги Скабеевой они не получили.

      26 апреля Зеленский сообщил, что на выходные полетел в Турцию, чтобы отвезти детей на ежегодный фестиваль "Весело". Там его и караулили журналисты росТВ.

      Читайте также: Зеленский ответил на желание Путина выдавать российские паспорта всем украинцам

      Скабеева выложила на свои странице в Instagram анонс антиукраинской программы "60 минут". На видео российские провокаторы спрашивают о минских договоренностях и отношениях с РФ, отмечая, что ждут ответа. Зеленский отвечать отказывается: "Меня ждет народ Украины, который меня выбирал. Можно, я буду говорить с народом Украины?!"

      "Журналисты" неоднократно повторяли: "Мы – российская пресса. Поговорите с российской прессой!". На что будущий украинский президент отметил: "Я не начинаю общение с вранья".

      В пресс-службе Владимира Зеленского сообщили, что "журналисты" телеканала "Россия" проникли на закрытую территорию отеля, где находился политик. Те соврали, что являются просто гостями отеля, и даже поприсили сфотографироваться с Зеленским. А потом уже рассказали, кто они на самом деле, и пытались устроить конфликтную ситуацию.

      Заметим, что это не первая провокация псевдожурналистов из "60 минут" против украинских политиков. Так, 24 января ведущая телеканала" Россия " Ольга Скабеева пыталась спровоцировать украинских депутатов во время сессие ПАСЕ. Скандальная пропагандистка отличилась выходками, когда первый вице-спикер Ирина Геращенко рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных руссиянах, о которых Россия забыла. Тогда нардеп Борислав Береза заблокировал проход к Геращенко, ведь Скабеева разве что не прыгала на политика. Этот жест возмутил главу Чечни Рамзана Кадырова, который после конфликта пригрозил Березе. В частности написал, что за "оскорбление" российской журналистки на украинского народного депутата – "если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой – обязательно найдется настоящий мужчина, который его "достанет и влепит звонкую оплеуху".

      Скабеева провоцирует украинскую делегацию в ПАСЕ: видео

       

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Российская пропаганда СМИ Владимир Зеленский
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