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      "Я буду утром, мама": родители погибшего бортпроводника МАУ рассказали о последнем разговоре

      673 Читати новину українською
      Игорь Матьков / фото из соцсетей

      Родители одного из членов экипажа – Игоря Матькова – рассказали, что узнали об авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране после звонка дочери и со СМИ.

      Игорь Матьков был одним из 11 украинцев, которые находились на борту самолета.

      Важно! Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа

      Он был бортпроводником и уже много лет работал в МАУ.

      Позвонила дочь из Штатов в 6:15. Сказала, что в Америке сообщили – разбился самолет МАУ. Она спрашивает: куда полетел Игорь? Мы сказали – в Тегеран, утренним рейсом должен был прилететь. И потом на видео нашли падения самолета,
      – рассказал журналистам 24 канала отец погибшего Валерий Матьков.

      Мать погибшего рассказала журналистам Obozrevatel, что Игорь окончил факультет иностранных языков, а перед тем учился в Кировоградском летном училище. По ее словам, сын проработал в МАУ 10 лет.

      Ему 34 года. У него не было семьи, мы с отцом его семья. Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейс туда был вечерний, а утром обратно. Говорит – я, мама, утром буду,
      – вспоминает мать погибшего.

      Видео разговора с отцом погибшего бортпроводника Валерием Матьковым:

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

      Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.

      По предварительным данным, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На месте падения нашли черные ящики. По словам главы Тегеранского центра неотложной помощи, тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

      Читайте также: Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось видео падения самолета

      В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.

      Украинские СМИ уже опубликовали полный поименный список людей, которые находились в самолете. Там действительно можно увидеть 11 украинских фамилий. Это Владимир Гапоненко – командир экипажа, Сергей Хоменко – второй пилот, Алексей Наумкин – инструктор самолета. Остальные члены экипажа: Екатерина Статник, Марина Микитюк, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб, Игорь Матьков, Денис Лихно. А также пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авиация Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Родители и дети Жертвы
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