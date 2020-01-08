"Я буду утром, мама": родители погибшего бортпроводника МАУ рассказали о последнем разговоре

Родители одного из членов экипажа – Игоря Матькова – рассказали, что узнали об авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране после звонка дочери и со СМИ.

Игорь Матьков был одним из 11 украинцев, которые находились на борту самолета.

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Он был бортпроводником и уже много лет работал в МАУ.

Позвонила дочь из Штатов в 6:15. Сказала, что в Америке сообщили – разбился самолет МАУ. Она спрашивает: куда полетел Игорь? Мы сказали – в Тегеран, утренним рейсом должен был прилететь. И потом на видео нашли падения самолета,

– рассказал журналистам 24 канала отец погибшего Валерий Матьков.

Мать погибшего рассказала журналистам Obozrevatel, что Игорь окончил факультет иностранных языков, а перед тем учился в Кировоградском летном училище. По ее словам, сын проработал в МАУ 10 лет.

Ему 34 года. У него не было семьи, мы с отцом его семья. Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейс туда был вечерний, а утром обратно. Говорит – я, мама, утром буду,

– вспоминает мать погибшего.

Видео разговора с отцом погибшего бортпроводника Валерием Матьковым:

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.

По предварительным данным, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На месте падения нашли черные ящики. По словам главы Тегеранского центра неотложной помощи, тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

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В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.

Украинские СМИ уже опубликовали полный поименный список людей, которые находились в самолете. Там действительно можно увидеть 11 украинских фамилий. Это Владимир Гапоненко – командир экипажа, Сергей Хоменко – второй пилот, Алексей Наумкин – инструктор самолета. Остальные члены экипажа: Екатерина Статник, Марина Микитюк, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб, Игорь Матьков, Денис Лихно. А также пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова.