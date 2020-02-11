Я бы дал воду в Крым в обмен на вывод войск России из Донбасса, – Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает допустимым компромиссом восстановление водоснабжения в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.
Арахамия отметил, что такая позиция относительно возможного компромисса с Россией – его личная, передает "Прямой".
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Депутат добавил, что на оккупированном полуострове живут граждане Украины, которые после возобновления поставок воды смогут пользоваться ею.
Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят до Ростова, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел,
– заявил Арахамия.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Украина якобы может возобновить подачу воды в оккупированный Россией Крым. Однако постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности. Возобновление водоснабжения возможно только после деоккупации полуострова.
Что известно о проблемах с водой в Крыму
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После российской аннексии в 2014 году поставки прекратили.
- Кризис с водой на полуострове начался летом 2018 года, ведь Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
- Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленные и неплодородные.
- В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90-100 дней.