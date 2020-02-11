Я бы дал воду в Крым в обмен на вывод войск России из Донбасса, – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает допустимым компромиссом восстановление водоснабжения в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Арахамия отметил, что такая позиция относительно возможного компромисса с Россией – его личная, передает "Прямой".

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Депутат добавил, что на оккупированном полуострове живут граждане Украины, которые после возобновления поставок воды смогут пользоваться ею.

Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят до Ростова, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел,

– заявил Арахамия.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Украина якобы может возобновить подачу воды в оккупированный Россией Крым. Однако постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности. Возобновление водоснабжения возможно только после деоккупации полуострова.

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