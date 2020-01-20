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      Я бы никогда не шел в президенты, если бы не стремился достичь мира на Донбассе, – Зеленский

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      Зеленский рассказал, что ради установления мира на Донбассе пошел в президенты / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что никогда не стремился занять пост главы государства, если бы не ставил целью добиться окончания войны и установления мира на Донбассе.

      Такое заявление Зеленский сделал в интервью The Times of Israel отвечая на вопрос, возможно ли достичь мира на Востоке Украины.

      Интересно: Называйте памятники и улицы в честь тех людей, имена которых не создают конфликт, – Зеленский

      "Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели", – ответил президент.

      По словам главы государства, он хотел бы, чтобы процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе продвигался быстрее. Однако пока этому препятствуют "очень сложные вопросы", которые необходимо решить.

      Я вижу прогресс, так как количество обстрелов значительно сократилось. Но они все еще есть,
      – отметил Зеленский.

      О ситуации на Донбассе. С начала 2020 года на Востоке Украины погибли 8 военных, еще почти 30 получили ранения. Кроме того, подконтрольные России боевики каждый день обстреливают позиции ВСУ, часто применяя запрещенное минскими договоренностями оружие.

      Также Зеленский прокомментировал вопрос о победе на выборах президента. Журналисты отметили, что ранее он был актером, который играл роль президента в сериале ("Слуга народа"), а потом и в самом деле стал президентом Украины.

      Этого хотел украинский народ. Украинцы имели желание изменить все, а не просто изменить одну группу политиков на другую. Они хотели совершенно изменить ситуацию. И они это сделали,
      – ответил глава государства.

      Узнайте больше: Зеленский охарактеризовал свои отношения с Путиным

      Какую поддержку украинцев получил Зеленский на выборах президента:

      результат президентських виборів в україні у 2019 році
      Результат президентских выборов в Украине / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Президент Украины
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