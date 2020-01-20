Я бы никогда не шел в президенты, если бы не стремился достичь мира на Донбассе, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что никогда не стремился занять пост главы государства, если бы не ставил целью добиться окончания войны и установления мира на Донбассе.

Такое заявление Зеленский сделал в интервью The Times of Israel отвечая на вопрос, возможно ли достичь мира на Востоке Украины.

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"Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели", – ответил президент.

По словам главы государства, он хотел бы, чтобы процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе продвигался быстрее. Однако пока этому препятствуют "очень сложные вопросы", которые необходимо решить.

Я вижу прогресс, так как количество обстрелов значительно сократилось. Но они все еще есть,

– отметил Зеленский.

О ситуации на Донбассе. С начала 2020 года на Востоке Украины погибли 8 военных, еще почти 30 получили ранения. Кроме того, подконтрольные России боевики каждый день обстреливают позиции ВСУ, часто применяя запрещенное минскими договоренностями оружие.

Также Зеленский прокомментировал вопрос о победе на выборах президента. Журналисты отметили, что ранее он был актером, который играл роль президента в сериале ("Слуга народа"), а потом и в самом деле стал президентом Украины.

Этого хотел украинский народ. Украинцы имели желание изменить все, а не просто изменить одну группу политиков на другую. Они хотели совершенно изменить ситуацию. И они это сделали,

– ответил глава государства.

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Какую поддержку украинцев получил Зеленский на выборах президента:



Результат президентских выборов в Украине / инфографика 24 канала