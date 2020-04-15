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      Я бы запретил и закрыл все, – Ляшко о деятельности церквей в период карантина

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      Ляшко говорит, что на период карантина закрыл бы церкви и другие места, где возможны скопления людей / archangel.kiev.ua

      Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал людей оставаться на Пасху дома и не ехать к родителям. О работе церквей в перид карантина он заявил, что запретил бы все места, где возможны большие скопления людей.

      В массовых скоплениях, особенно в закрытых помещениях, наибольшая вероятность распространения инфекционных болезней, которые передаются воздушным и воздушно-капельным путем, рассказал Ляшко в интервью "Новому времени".

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      "Все наши карантинные меры направлены на разрыв этой передачи. Мы установили определенные правила посещения заведений первой необходимости: супермаркетов, аптек. Не должно быть больше одного человека на 10 квадратных метров", – отметил главный санврач.

      Он рассказал, что руководство государства встречалось с руководителями церквей и убеждало закрыть доступ в храмы на время службы. По его словам, Вербное воскресенье показало, что большинство все таки прислушались.

      Нарушения были, но бессистемные. То, что люди собирались у церквей – здесь повлиять можно разве что силовыми методами. А если бы начали влиять силовыми методами, то состоялись бы столкновения,
      – заявил Виктор Ляшко.

      Вместе с тем он заявил, что как главный санитарный врач, он бы запретил и закрыл все места, где возможны скопления людей. Комментируя вопрос о том, что многие люди поддерживают такие меры, Ляшко убежден, что есть и те, кто бы возненавидел власти за такие шаги еще больше.

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      "Сейчас главное – самоизолироваться. Я призываю всех отпраздновать Пасху дома. Не ехать к своим родителям. Даже если разрушаются вековые традиции. В этот конкретный момент это нужно сделать", – отметил заместитель главы Минздрава.

      Ляшко лично рассказал, что в его семье на Пасху есть традиция, что все съезжаются к родителям. Впрочем в этом году от такой традиции придется отказаться.

      Сейчас все понимают, и мама тоже, что происходит. Она в церковь не пойдет. Есть возможность вынести кулич, и святой отец освятит его на улице, возле дома. Главное к этому подойти рационально,
      – резюмировал главный санитарный врач Украины.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Пасха Виктор Ляшко Религия
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