"Я был уверен, что мы сейчас умрем", – в Чикаго лифт с людьми упал с 95 этажа

В Чикаго в небоскребе упал лифт: кабина пролетела 84 этажа вниз, пока не остановилась вблизи 11 этажа. Всем пассажирам лифта удалось выжить.

Об этом сообщает ABC.

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В общем в лифте находились шесть человек, среди которых была беременная женщина. Пассажиры ехали на лифте, и вдруг кабина остановилась. Им удалось связаться со своими друзьями, которые вызвали службу спасения.

Спасательная операция длилась около трех часов. Чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось пробить дыру в бетонной стене. Пока непонятно, почему лифт остановился на 11 этаже, а не полетел дальше. Известно, что причиной падения лифта стал разрыв нескольких тросов.



Спасательная операция длилась около трех часов/ Источник: АВС

Пострадавшие рассказывают, что лифт опускался в нормальном режиме, а в один момент начал падать. Кабина быстро заполнилась пылью.

Я был уверен, что мы сейчас умрем,

– рассказывает 50-летний Джейми Монтемайор, который находился в лифте вместе со своей женой.

Представители Строительного департамента Чикаго сообщают, что власть сейчас расследует инцидент.