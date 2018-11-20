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      "Я был уверен, что мы сейчас умрем", – в Чикаго лифт с людьми упал с 95 этажа

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      В Чикаго в небоскребе упал лифт: кабина пролетела 84 этажа вниз
      В Чикаго в небоскребе упал лифт: кабина пролетела 84 этажа вниз / Фото из открытых источников

      В Чикаго в небоскребе упал лифт: кабина пролетела 84 этажа вниз, пока не остановилась вблизи 11 этажа. Всем пассажирам лифта удалось выжить.

      Об этом сообщает ABC.

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      В общем в лифте находились шесть человек, среди которых была беременная женщина. Пассажиры ехали на лифте, и вдруг кабина остановилась. Им удалось связаться со своими друзьями, которые вызвали службу спасения.

      Спасательная операция длилась около трех часов. Чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось пробить дыру в бетонной стене. Пока непонятно, почему лифт остановился на 11 этаже, а не полетел дальше. Известно, что причиной падения лифта стал разрыв нескольких тросов.

      Чикаго ліфт хмарочос
      Спасательная операция длилась около трех часов/ Источник: АВС

      Пострадавшие рассказывают, что лифт опускался в нормальном режиме, а в один момент начал падать. Кабина быстро заполнилась пылью.

      Я был уверен, что мы сейчас умрем,
      – рассказывает 50-летний Джейми Монтемайор, который находился в лифте вместе со своей женой.

      Представители Строительного департамента Чикаго сообщают, что власть сейчас расследует инцидент.

      Теги: Новости США Жертвы
      Источник: 24 Канал
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