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"Я был в шоке": Жан Рено рассказал, что думает об украинских Карпатах

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Жан Рено рассказал о впечатлениях от Карпат
Жан Рено рассказал о впечатлениях от Карпат / 24 Канал

Французский актер Жан Рено, который приехал в Украину для съемок в фильме, встретился с украинскими журналистами, чтобы поделиться о впечатлениях от Карпат.

Как передает корреспондент ТСН, Рено рассказывал о том, какое впечатление на него произвели украинские Карпаты, успел ли он увидеть достопримечательности украинской столицы и пошли ли шестеро детей Жана по его стопам актера.

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По словам Жана Рено, он был потрясен красотой украинских Карпат, где проходили основные съемки французско-украинского фильма "Последний шаг", говорится в ТСН.


Жан Рено в Карпатах

"Это было настоящим шоком поехать в Карпаты, потому что карпатские горы очень красивые. Я помню, там было холодно. Невероятные виды, магический лес напротив. Я чувствовал нежность от украинцев, они были очень теплыми с нами, они были очень добрыми. Я был действительно счастлив", – поделился эмоциями легендарный актер.

С недавнего времени съемочная группа фильма находится в Киеве, однако Жан Рено признался, что пока не успел увидеть Киев.

"Когда я работаю, я не могу быть туристом. Я помню, как принимал участие в съемках, которые продолжались девять месяцев. Мы с группой снимали по всему миру, в разных городах – это длительный период. Я не был туристом. Люди меня спрашивали, видел ли ты эту памятку, посещал ли это место, но я не мог. Я не могу, когда работаю, взять камеру и идти фотографировать церкви, посещать музеи. Я просто не могу. Возможно, это из-за того, что мои родители были бедными, и я привык, что сперва должен сделать свою работу. На следующей неделе я буду свободен, то возможно устрою экскурсию по городу", – поделился Рено.

Напомним, Жан Рено приехал в Карпаты для съемок украино-французского фильма "Последний шаг", где Рено играет главную роль.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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