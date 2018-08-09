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Я далеко не идеал, – беременная Регина Тодоренко сделала неожиданное признание

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Фото из соцсетей

Популярная телеведущая Регина Тодоренко неожиданно опубликовала сообщение, в котором рассказала о своих хейтерах.

Недавно сеть взбудоражила новость: Регина Тодоренко беременна первенцем. Тогда звезда резко опровергла все "слухи", отметив, что ее "детище" – это шоу "Пятница".

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Сейчас, когда беременность телеведущая уже не может скрыть, она активно делится с подписчиками яркими снимками с округлым животом. Такое поведение Регины спровоцировало шквал критики в сети.

 

Теперь же на странице Регины Тодоренко появилось сообщение, в котором звезда рассказала о своих хейтерах.

"Сегодня хочется сказать стоп всем недоброжелателям, которые меня окружают. Я верю в то, что друзья, команда, партнеры – отражение самого себя и когда кто-то жалуется: "Все вокруг идиоты, потому моя жизнь не удалась". Надо начать с себя; надо понять, что именно ты делаешь не так, почему тебя окружают такие люди", – начала свое обращение Регина.

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Телеведущая добавила, что далеко не идеальна, поэтому в случае какой-то сложной ситуации старается всегда проанализировать, где она неправильно поступила, или что-то лишнее сказала. Вероятно, так Регина Тодоренко решила прокомментировать тот шквал критики, который обрушился на днях на ее страницу.

Я далеко не идеал, во мне много разногласий. Когда я попадаю в сложную ситуацию, сразу пытаюсь проанализировать, где поступила неправильно именно я, а не кто-то другой. Но уж если я уверена в своей правоте – берегись,
– добавила Регина.

 

Напомним, что в начале июня в России состоялась церемония вручения премий "Муз-ТВ". На торжество пришла украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая засветила округлый живот в пышном платье. Однако, когда в СМИ распространилась информация о беременности звезды, а в сети все спрашивали о будущем ребенке, она опровергла все "слухи".

Теги: Новости Украины LifeStyle Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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