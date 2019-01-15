Я даже не собираюсь здороваться с ним: чешские биатлонисты раскритиковали россиянина за допинг

Чешские биатлонисты Михал Крчмарж и Ондржей Моравец прокомментировали употребление допинга российским спортсменом Александром Логиновым.

В частности, Михал Крчмарж заявил, что не может с уважением относиться к россиянину Александру Логинову за его допинговое прошлое.

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"Трудно относиться с уважением к такому человеку, ведь он проводил манипуляции со своей кровью, причем делая это умышленно. Он не просто случайно съел печенье или ошибся с лекарством. Переливанию крови нет оправдания", – цитирует Крчмаржа Idnes.cz.

"Я даже не собираюсь здороваться с ним", – добавил Моравец.

Как известно, ранее, с 2014-го по 2016 годы Логинов отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, в его пробе был обнаружен эритропоэтин. Кроме того, почти все результаты россиянина в сезоне-2013/14 были аннулированы.

Напомним, ранее француз Мартен Фуркад назвал позором победу Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, а швед Себастьян Самуэльсон призвал россиянина извиниться за использование допинга в прошлом.

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