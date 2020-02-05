Я даже не знал, что такое можно есть, – экс-пленник Усатюк о страшных условиях плена

Об ужасных условиях плена в откровенном интервью 24 каналу рассказал экс-пленник Кремля Сергей Усатюк, который был освобожден 29 декабря во время последнего обмена.

Сергея Усатюка взяли в плен в октябре 2017 года.

Полное интервью читайте здесь: Я до сих пор не могу наесться и боюсь общаться с людьми: откровенное интервью с экс-пленным (18+)

Сначала мужчину привезли в Горловское "МГБ", где в течение нескольких дней пытали, после чего отвезли на территорию завода "Изоляция", где начались настоящие пытки над каждым, кто там находился.

Там комнаты были, в которых невыносимо жить. Кормили нас просроченными продуктами, которые просрочены уже 1-3 года. И все это мы ели. Я не знал даже, что такое возможно есть,

– рассказал экс-пленник.

О пытках, которые пришлось пережить пленникам – можно прочитать здесь.

Усатюк рассказал, что на зоне они были изолированы. "У нас был сварен забор, и рабицей покрыт верх. Чтобы мы не общались с другими зеками", – отметил бывший пленный.

Также Сергей рассказал о моменте, когда они узнали, что попали в списки на обмен.

Рано утром нас всех вывели, мы уже оделись, собрали вещи, которые нужны нам. Большинство людей просто оставили вещи ребятам, которые там продолжили сидеть. Потому что там забирают все: и продукты, и сигареты, в частности, мыло и станки для бритвы. Даже последние трусы – и те забирают,

– вспоминает Усатюк.

"Просто приезжает в масках одетое управление и "шманает" все. У нас много чего забирали из личных вещей. Даже фотографии родных могли забрать, или порвать на глазах. У меня есть документы, я их вшил в сумку, когда меня меняли, и мне просто повезло", – поделился ужасными воспоминаниями экс-пленный.

Что известно о Сергее Усатюке

Сергей Усатюк – парень из Дружковки, города Донецкой области. Как он сам рассказал, до плена работал на заводе и в похоронном бюро, несколько раз хотел пойти служить, но его не брали. "Но далее получилось так, что познакомился с людьми, и меня отправили туда шпионить", – сказал Усатюк. В 2017 году Сергей попал в плен.

По состоянию на 4 февраля 2020 года Сергея Усатюка уже выписали из санатория "Лесная поляна" и отправили домой в Дружковку, хотя экс-пленный, по его словам, должен быть в заведении еще до 8 февраля.

Пока парень не получил обещанных выплат от правительства и не имеет денег на жизнь. В Дружковке его ждет больная мать.

Видео: откровенное интервью 24 каналу с экс-пленным Сергеем Усатюком

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