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      Я действительно горжусь тобой, – Кличко откровенно поздравил Усика с наградой "Боксер года"

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      Владимир Кличко и Александр Усик
      Владимир Кличко и Александр Усик

      Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поздравил абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика с наградой "Боксер года" по версии журнала The Ring.

      Соответствующий пост Кличко сделал на своей странице в Twitter.

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      Я просто хочу поздравить своего земляка Александра Усика с его выдающимися достижениями в 2018 году. Я действительно горжусь тобой,
      – написал Владимир Кличко.

      Напомним, что победы Александра Усика в 2018 году подняли его на четвертое место рейтинга Р4Р, дали награды ESPN и Sports Illustrated, к которым добавился и приз "Боксер года" журнала The Ring.

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      Теги: Спорт Владимир Кличко Александр Усик
      Источник: 24 Канал
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