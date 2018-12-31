Я действительно горжусь тобой, – Кличко откровенно поздравил Усика с наградой "Боксер года"

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поздравил абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика с наградой "Боксер года" по версии журнала The Ring.

Соответствующий пост Кличко сделал на своей странице в Twitter.

Читайте также: Усик готов стать прихожанином РПЦ, но назвал условие, при котором может перейти в ПЦУ

Я просто хочу поздравить своего земляка Александра Усика с его выдающимися достижениями в 2018 году. Я действительно горжусь тобой,

– написал Владимир Кличко.

I just wanted to congratulate my fellow countryman ⁦@usykaa⁩ with his outstanding 2018 accomplishments. I’m truly proud of you, way to PUNCH your way into the New Year!!! #K2Promotions pic.twitter.com/5xnNsuxqAr — Klitschko (@Klitschko) 30 декабря 2018 г.

Напомним, что победы Александра Усика в 2018 году подняли его на четвертое место рейтинга Р4Р, дали награды ESPN и Sports Illustrated, к которым добавился и приз "Боксер года" журнала The Ring.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24