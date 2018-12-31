Я действительно горжусь тобой, – Кличко откровенно поздравил Усика с наградой "Боксер года"
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поздравил абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика с наградой "Боксер года" по версии журнала The Ring.
Соответствующий пост Кличко сделал на своей странице в Twitter.
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Я просто хочу поздравить своего земляка Александра Усика с его выдающимися достижениями в 2018 году. Я действительно горжусь тобой,
– написал Владимир Кличко.
Напомним, что победы Александра Усика в 2018 году подняли его на четвертое место рейтинга Р4Р, дали награды ESPN и Sports Illustrated, к которым добавился и приз "Боксер года" журнала The Ring.
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Источник: 24 Канал
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