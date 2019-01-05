Я действительно получала удовольствие от игры, – Цуренко о выходе в финал турнира в Австралии

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал турнира в австралийском Брисбене. В полуфинале она одолела японку Наоми Осаку, которая входит в топ-5 теннисисток мира.

Цуренко победила соперницу за чуть более, чем час игры, выиграв оба сета – 6:2, 6:4.

"В первую очередь я действительно получала удовольствие от игры. Просто чувствовала себя хорошо на площадке, думала о каждом розыгрыше, как о важнейшем. Я бы не сказала, что это был мой лучший теннис, но я сыграла на достаточно высоком уровне", – призналась после матча теннисистка.

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Цуренко также отметила, что позволило ей сыграть таким образом.

"Думаю, в межсезонье и в прошлом году моей целью было изменить свой стиль игры и стать более агрессивной на корте, атаковать на каждом мяче и идти к сетке, когда у меня есть шанс. Я много тренирую такую ​​комбинацию, атака и выход вперед, и в правильные моменты это сработало. Первое, что я сказала своему тренеру после окончания матча, мол, я три раза ходила к сетке в последнем гейме и это здорово. Я чувствую, что достигаю того, чего хочу", – рассказала Цуренко.

Стоит отметить, что это впервые в карьере Цуренко вышла в финал турнира категории WTA Premier. Ранее она выиграла все 4 финала турниров менее престижной серии WTA International.

"Конечно, это особое достижение. Моя карьера не складывалась очень гладко, но сейчас я чувствую, как это здорово, что я могу так настраиваться, ставить перед собой такие цели. Я в предвкушении от тех результатов, которые я могу достичь в будущем. На Premier соперницы по финалу с более высоким рейтингом, чем на International, но я надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы. Не знаю, просто сейчас я в таком предвкушении от матча, я не боюсь играть в финалах, я просто выхожу на корт и наслаждаюсь моментом", – рассказала Цуренко.

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Победа в главном матче соревнований в Брисбене поднимет Цуренко на 23-ю позицию в мировом рейтинге. В противном случае она будет 24-й, что также будет личным рекордом. В финале украинка сыграет с представительницей Чехии Плишковой.