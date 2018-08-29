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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Я до последнего не верил, что россияне могут вторгнуться на нашу территорию, – полковник ВСУ

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О начале войны на Донбассе, Иловайской трагедии и вторжении регулярных частей армии России на украинском восток – в интервью 24 каналу рассказал полковник Евгений Сидоренко, который был участником антитеррористической операции в 2014 году.

– Ситуация на тот момент обстояла так, что мы могли не только к зиме 2014-го, мы могли значительно раньше – к середине осени – закончить очистку нашей территории от незаконных вооруженных формирований. Потому что тогда уже практически вдоль всей границы были поставлены усиления из наших сил, практически было завершено окружение Донецка и Луганска. Поэтому успехи были очевидными. И это невозможно отрицать. Это даже все показано на картах того времени, где все это четко прослеживается.

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– Я до последнего не верил, что россияне могут вторгнуться на нашу территорию. В это не могла поверить и большая часть нашей армии. По крайней мере, мы считали, что, учитывая международные договоренности, Россия никогда не позволит себе такое сделать. Тем более, как они заявляли, против "братского народа".

– Первый раз я убедился в том, что российские войска действительно вошли на территорию Украины, когда батарея 51-й бригады капитана Ковалева вступила в бой и когда они подвели боевую БМД-2. Это машина десантных войск. На тот момент никакого десантного подразделения в районе выполнения задач не было. Если до августа 2014-го по нам работали люди, которые были профессионалами, но не были регулярными частями вооруженных сил РФ, то с 24-го августа мы беспрекословно видели доказательства – против нас воюют регулярные части Российской Федерации.

О выходе из окружения под Иловайском в 2014 году – смотрите в интервью.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Иловайская трагедия Публикации АТО
Источник: 24 канал
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