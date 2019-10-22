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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ
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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ

      Я готов уволиться, – директор хора Веревки Коринец о выступлении с "Кварталом"

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      Руководитель хора Веревки Коринец готов написать заявление на увольнение
      Руководитель хора Веревки Коринец готов написать заявление на увольнение / Скриншот

      Гендиректор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец готов написать заявление об увольнении после скандального выступления вокалистов в номере "95 Квартала".

      Коринец в эфире телеканала ATR заявил, что не держится за должность и готов уволиться, если это будет нужно для блага коллектива.

      Главное: "Горила хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать

      Я готов к любой ситуации, чтобы это не помешало коллективу. Если будет нужно (написать заявление об увольнении, 24 канал) – то да, потому что коллектив в этом не виноват,
      – подчеркнул он.

      Новость дополняется...

       

      Что известно о скандальном номере "Квартала" и хора имени Веревки? Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горила хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Этот номер вызвал бурный шквал критики как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей.

      Сама Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Она не отрицает, что к этому может быть причастен украинский олигарх Игорь Коломойский. В то же время, Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер.

      Кроме того, министр культуры Владимир Бородянский сразу попросил прощения у Гонтаревой и заявил, что ему "стыдно за хор Веревки".

      "Квартал" исполнил саркастическую песню о поджоге дома Гонтаревой: видео

       

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Горила хата: скандал с "95 кварталом" Новости культуры Скандал
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