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      Я хочу, чтобы украинский паспорт имел уважение во всем мире, - Садовый

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      Городской председатель Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый
      Городской председатель Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый / 24 канал

      Городского председателя Львова и лидера партии "Объединение "Самопомич" Андрея Садового выдвинули кандидатом на пост Президента Украины. Он рассказал, каким путем сделает так, чтобы Украину начали уважать в мире и как можно перезапустить экономику в стране.

      Об этом Андрей Садовый ответил в прямом эфире 24 каналу.

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      По его словам, он знает, как поднять Украину на новый уровень, поскольку Львов, где Андрей Садовый сейчас является председателем, уже является городом, которым гордится государство.

      "Мы сделали много хорошего, но должны сделать еще больше. В частности, Украина должна выпускать собственные самолеты, суда и отремонтировать все дороги, ведь сейчас 94% всех дорог находятся в аварийном состоянии. По каждому фактору можно что-то сделать и для этого мы имеем мощную команду", – прокомментировал кандидат в президенты.

      Нужно воспользоваться таким шансом для нашей Украины. Я хочу, чтобы украинский паспорт имел уважение во всем мире, чтобы мы, имея собственный потенциал и классных людей, были крутым и сильным государством, а не самой бедной и самой коррумпированной страной Европы. Мне стыдно за это, я что должен сидеть и ждать? Я всю свою жизнь прожил в Украине, и я вижу большую перспективу, поэтому иду и президенты, чтобы гордиться своей страной,
      – отметил Андрей Садовый.

      Он также рассказал, как можно перезапустить экономику в Украине. "Почему в Украине уже четыре года не выпускают собственные самолеты? Потому что нет заказов с украинской стороны. Также наше государство нуждается около 20 тысяч единиц общественного транспорта, но рынок захватывают белорусы и китайцы. Почему мы не можем выпускать это сами? Потому что государство сейчас этого не поддерживает и не развивает", – сказал Садовый.

      Мэр Львова отметил, что в Украине реками перевозят только 3% грузов, зато в Румынии – 30%.

      Нам нужно построить много собственных судов, так появятся миллионы новых рабочих мест. К тому же, мы можем восстановить работу всех аэропортов, а их около 50, и развить внутренний туризм,
      – заверил Андрей Садовый.

      И добавил, что готов покинуть пост председателя Львова, переехать в Киев и сделать страну сильной и мощной.

      Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах. По словам городского головы Львова, он согласился на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. 3 января политическая партия "Объединение "Самопомич" выбрала Андрея Садового кандидатом на пост Президента Украины.

      Теги: Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Самопомич Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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