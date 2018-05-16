Мария Яремчук объяснила, почему решила изменить сценическое имя

Украинская певица Мария Яремчук рассказала, что она не прекращает карьеру певицы, однако изменит стиль и будет петь под другим сценическим именем.

Недавно в СМИ появилась информация, что Мария Яремчук хочет завершить вокальную карьеру, однако певица объяснила, что речь идет только об изменении сценического имени. Об этом исполнительница рассказала в программе DROZDOV на телеканале ZIK.

Читайте также: Мария Яремчук перепела легендарную песню своего отца



Мария Яремчук

Мария Яремчук подчеркнула, что она будет петь, но беру тайм-аут, и закрывает проект "Мария Яремчук", хотя такое решение далось ей тяжело, но оно является обдуманным.

Не вижу смысла петь ту музыку, которую я пела, носить то имя, которое я носила. Пожалуй, это сложно – оставлять достояние, потому что оно большое. Как к нему не относиться – все эти песни, все клипы. Это все, что есть – это много и сказать этому "па-па" и разрушить – это тяжело и я боялась этого. Я готовилась к этому решению целый год. Оно не является импульсивное. Это не эмоция, а сознательное решение,

– рассказала певица.

Певица также рассказала, что она психологически здоровый человек, но когда выходила на сцену, то у нее начинались панические атаки. Мария Яремчук обращалась ко многим психоаналитикам, но они не смогли ей объяснить причину внутреннего дискомфорта.

"Я не стесняюсь говорить об этом. Были случаи, когда я вообще не смогла выйти на сцену. Для меня это очень странно, потому что я всегда рвалась на сцену, а потом каждый выход на сцену стал как маленькая смерть – личная Голгофа, когда немеет тело и тебе хочется бежать, а твоя команда тебя выпирает на сцену", – отметила Яремчук.

Читайте также: Певица Lama чуть не утонула во время съемок нового клипа: детали

Исполнительница отметила, что она осознала, что та Мария Яремчук, какой ее видят на экране – это вообще не тот человек, каким она является.

"Когда меня объявляют как Мария Яремчук, я сразу начинаю себя вести неестественно, даже немного по-идиотски. Я наделала много ошибок, и сейчас я понимаю, что это был этап – отделение от великого имени моего отца. Я горжусь тем, чей я ребенок, мой папа не был просто певецом. Это была личность. Он нес свет в массы, был инструментом в руках Божьих", – отметила певица.



Мария Яремчук

Исполнительница рассказала, что после клипа "Ти в мені є" на Бали она поняла, что не получает удовольствия от того, что делает, как это было когда-то в детстве. Также певица рассказала, что, когда 18-летней попала в шоу-бизнес, то начала чувствовать большое давление и критику и была к этому не готова.

Смотрите клип Мария Яремчук – "Ти в мені є":

Читайте также: Сергей Бабкин с женой голыми снялись в честь 10-й годовщины своей любви

"Я принимала ее близко к сердцу и думала, что я действительно какая-то не такая. И тогда начался мой внутреннее сопротивление", – отметила певица.

Мария Яремчук акцентировала, что она более глубокая личность, чем может показаться, хотя в то же время отметила, что она не хочет ничего никому демонстрировать.

Я не хочу показывать, что я крутая. Я уже напоказывалась. Все эти обнаженные фотосъемки. Это все было сопротивление, чтобы отделиться от папиного имени и я делала это подсознательно. Возможно я казалась пренебрежительной и уверенной, но в душе это был некий испуганный кролик,

– рассказала исполнительница.

После одного из случаев, когда певице было трудно выйти на сцену, она поехала в Карпаты, и в тишине пыталась все обдумать и поняла, что зарабатывание денег популярность в шоу-бизнесе не приносит ей удовольствие, взамен даёт лишь пустоту.

"Это, как жить с нелюбимым, как не любить. Я покаялась, что я не пыталась работать, чтобы показать свой талант, зато хотела достичь галочек в шоу-бизнесе – песни на радио, популярность, деньги. Но деньги это не цель. И когда я покаялась перед Богом, из подсознания начала литься музыка. Я писала песни каждые 5 минут. Некоторые песни мне снились. Я написала 30 песен за неделю. Но это совсем другая музыка, чем та которая была. Знакомые, которым я показывала тексты, говорят , что они им напоминают юную Лину Костенко. Относительно жанра музыки я еще думаю, но скорее всего это будет рок", – отметила певица.

Кто такая Мария Яремчук? Украинская певица является дочерью легендарного певца Назария Яремчука. Впервые Украина узнала о вокальных способностях артистки в 2012 году, когда она дебютировала на проекте "Голос страны". С тех пор Мария приняла участие в престижных международных конкурсах, где представляла Украину. В частности, на "Новой волне" звезда заняла 3 место, а на Евровидении 2014 – 6 место.