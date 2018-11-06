Я хочу попасть в историю бокса, вот и все, – Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко готовится к бою против Хосе Педрасы. Поединок состоится 8 декабря в Нью-Йорке. Для лучшей подготовки украинец уехал в США.

По словам Ломаченко, все, чем он сейчас занят – это тренировки, отдых и еда. Все ради того, чтобы лучше подготовиться к поединку.

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"Думаю, тебе нужно понимать, чего ты хочешь в этом спорте. Я приехал в США, в Окснард и фокусируюсь на своем лагере. Мне нужно просто отдыхать, есть и тренироваться. Мне нужно забыть о своей обычной жизни. Перед боем тебе нужно быть сильным, быстрым и умным, как физически, так и ментально. Долгое время я хочу войти в историю: стать абсолютным чемпионом мира, объединить все пояса. Я хочу попасть в историю бокса, вот и все", – рассказал Ломаченко.

Стоит отметить, что боксерский поединок Ломаченко против Педрасы будет объединительным. На кону будет стоять пояс чемпиона в легком весе по версии WBA, которым владеет украинец, и чемпионский титул WBO Хосе Педрасы.