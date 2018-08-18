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Я хочу семью и детей, – актриса Эмма Стоун сделала откровенное признание

80 Читати новину українською
Эмма Стоун
Эмма Стоун / Соцсети

Голливудская актриса Эмма Стоун, которой припусывают роман с экс-супругом Дженнифер Энистон Джастином Теру, сделала неожиданное признание. Звезда рассказала, что хочет иметь семью и детей.

В свои 29 лет Эмма Стоун может похвастаться большими достижениями. Она снялась в десятках популярных фильмов, в частности "Легкомысленная я", "Новый Человек-паук", "Эта дурацкая любовь", "Прислуга" и других. За роль в фильме-мюзикле "Ла-Ла Ленд" звезда получила престижные премии "Оскар" и "Золотой глобус".

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Несмотря на такую ​​стремительную карьеру Эмма Стоун находит время и для многочисленных интервью. Так, звезда дала откровенное комментарий своей коллеге и подруге Дженнифер Лоуренс, которое опубликовали в журнале ELLE. Актриса искренне рассказала, насколько важны для нее подруги.

 

"Мне кажется, дружба – это всё. Когда тебе почти 30, ты начинаешь понимать, что свою семью ты выбираешь сам. Ты осознаешь, что настоящие друзья, люди, которые разделяют с тобой все моменты жизни – это и есть твоя семья" – откровенно рассказала Эмма Стоун.

В то же время звезда призналась, что в подростковом возрасте была убеждена, что никогда не станет женой и счастливой мамой. Однако впоследствии Эмма Стоун все же пересмотрела свое отношение к браку и знает, что хочет создать свою семью.

С возрастом я изменила свое мнение о детях. Я никогда не присматривала за детьми, не нянчилась с ними. В подростковом возрасте была уверена, что никогда не выйду замуж и не рожу детей. Но когда я стала старше, то поняла, что хочу семью и детей,
– отметила Эмма Стоун.

Вероятно, перед юбилеем, который состоится 6 ноября, актриса все чаще задумывается над тем, чего достигла до 30 лет. Эмма Стоун переосмыслила свои достижения и проанализировала, как она жила до сих пор.

"Когда мне было 20, это был действительно интересный период. За последние 10 лет произошло так много всего: и хорошего, и не очень. Удивительно, как отметка в 30 лет меняет наши взгляды на жизнь. Раньше я просто жила мечтами, занималась тем, чем нравится, заводила друзей. Теперь же я все чаще задумываюсь о том, что же делать дальше. Кажется, я хочу повзрослеть", – добавила Эмма Стоун.

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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