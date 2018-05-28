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"Я хотел развлечься": в Киеве мужчина "заминировал" церковь, чтобы не было скучно

41 Читати новину українською
"Минера" полиция задержала / npu.gov.ua

В воскресенье, 28 мая, полиция получила сообщение о заминировании церкви на улице Шумского в Днепровском районе Киева. Однако после проверки следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели опасных предметов не обнаружили.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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"Минера" правоохранители задержали через час после получения от него звонка. Мужчина после своей выходки просто стоял возле церкви и наблюдал за работой полиции.

Им оказался 28-летний уроженец Сумской области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Во время общения злоумышленник рассказал, что сообщил о заминировании ради развлечения,
– рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Шутнику теперь грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю.

Теги: Новости Киева Полиция религия Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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