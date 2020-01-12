Я хотел сгореть вместе с ними: Командующий КСИР извинился за сбитие украинского самолета

Главный командир элитного военно-политического формирования Ирана Корпус стражей Исламской революции Хоссейн Салами на заседании парламента извинился за сбитый украинский пассажирский самолет МАУ.

Он добавил, что рассчитывает на то, что им простит Господь, иранский народ и семьи погибших. Об этом сообщает CNN.

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Мне хотелось бы, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними. Мы допустили ошибку. Некоторые из наших соотечественников исчезли из-за нее, но это было неумышленно... За всю свою жизнь я не жалел ни о чем так, как сейчас. Никогда,

– сказал Салами.

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