Я хотел сгореть вместе с ними: Командующий КСИР извинился за сбитие украинского самолета
Главный командир элитного военно-политического формирования Ирана Корпус стражей Исламской революции Хоссейн Салами на заседании парламента извинился за сбитый украинский пассажирский самолет МАУ.
Он добавил, что рассчитывает на то, что им простит Господь, иранский народ и семьи погибших. Об этом сообщает CNN.
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Мне хотелось бы, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними. Мы допустили ошибку. Некоторые из наших соотечественников исчезли из-за нее, но это было неумышленно... За всю свою жизнь я не жалел ни о чем так, как сейчас. Никогда,
– сказал Салами.
Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране: главные факты
- Украинский самолет МАУ разбился близ Тегерана 8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.
- Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.
- Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета.
- Позже разведки и политики США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
- 11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
- Из-за попытки власти Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Тегеране вспыхнули массовые протесты. Произошли столкновения.
- Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе.
В катастрофе самолета МАУ в Иране погибли граждане 7 стран / Инфографика 24 канала
Имена погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев / Фото 24 канала