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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      Я хотел сгореть вместе с ними: Командующий КСИР извинился за сбитие украинского самолета

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      Хоссейн Салами / Getty Images

      Главный командир элитного военно-политического формирования Ирана Корпус стражей Исламской революции Хоссейн Салами на заседании парламента извинился за сбитый украинский пассажирский самолет МАУ.

      Он добавил, что рассчитывает на то, что им простит Господь, иранский народ и семьи погибших. Об этом сообщает CNN.

      К теме: Катастрофа самолета МАУ: Иран создал рабочую группу для помощи семьям погибших

      Мне хотелось бы, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними. Мы допустили ошибку. Некоторые из наших соотечественников исчезли из-за нее, но это было неумышленно... За всю свою жизнь я не жалел ни о чем так, как сейчас. Никогда,
      – сказал Салами.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Новости политики Катастрофа Жертвы
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