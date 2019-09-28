05:48
28 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путипедия за два миллиарда. В России взялись за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:51, 27 сентября
      Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель
      Вєсті.UA
      20:38, 27 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Я иссушу это болото: Трамп обнародовал видео с Байденом, Порошенком и Зеленским

      121 Читати новину українською
      Трамп выложил в фейсбуке видео об Украине
      Трамп выложил в фейсбуке видео об Украине / Getty Images

      В рекламном предвыборном видео, обнародованном ночью 28 сентября, американский президент Дональд Трамп остро зацепил Украину.

      Трамп выложил в фейсбуке видео с заголовком "Я иссушу это болото". Видео по содержанию является предвыборной агитацией (выборы президента в США состоятся в 2020 году). Однако почти все оно посвящено Украине.

      Читайте также: Волкер подает в отставку из-за скандала вокруг разговора Трампа и Зеленского, – CNN

      "Джо Байден обещал Украине миллиард долларов, если там уволят Генерального прокурора. Того самого, который расследовал дело компании сына Байдена", – говорится в видео.

      Сразу за этим украинская власть позиционируется в видео не с лучшей стороны. Мол, дело можно описать следующим анекдотическим диалогом:

      - Если вы не уволите прокурора, то не получите деньги.
      - Вот курва сын! Он освобожден.

      "Но вот когда президент Трамп попросил президента Зеленского о расследовании, американские демократы захотели объявить ему импичмент", – такой текст начитывает диктор.

      В видео можно узнать, кроме американских политиков, Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Владимира Зеленского. Причем относительно действующего украинского президента не звучало ни одного негативного слова.

      Читайте также: Импичмент в США: в Конгрессе официально выразили последнее предупреждение администрации Трампа

      Интересно, что обычно видеоролики Трампа в фейсбуке имеют несколько тысяч комментариев от пользователей социальных сетей. А вот это видео за несколько часов собрало более 16 тысяч комментариев и более 41 тысячи распространений.

      О каком скандале между Украиной и США речь? 25 июля 2019 во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует Трамп же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      blog_ava
      Главные новости 27 сентября: Данилюк увольняется и скандал спикера Зеленского с журналистом
      27 сентября
      251
      Теги: Новости Украины Импичмент Трампа Джозеф Байден Петр Порошенко Владимир Зеленский Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленое проклятье Трампа
      сегодня , 00:00 Зеленое проклятье Трампа
      Іван Яковина 127
      Главные новости 27 сентября: Данилюк увольняется и скандал спикера Зеленского с журналистом
      27 сентября , 23:22 Главные новости 27 сентября: Данилюк увольняется и скандал спикера Зеленского с журналистом
      250
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      112
      Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      27 сентября , 22:00 Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 836
      Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      27 сентября , 21:02 Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      Світлана Попова 402
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук