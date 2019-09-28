Я иссушу это болото: Трамп обнародовал видео с Байденом, Порошенком и Зеленским

В рекламном предвыборном видео, обнародованном ночью 28 сентября, американский президент Дональд Трамп остро зацепил Украину.

Трамп выложил в фейсбуке видео с заголовком "Я иссушу это болото". Видео по содержанию является предвыборной агитацией (выборы президента в США состоятся в 2020 году). Однако почти все оно посвящено Украине.

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"Джо Байден обещал Украине миллиард долларов, если там уволят Генерального прокурора. Того самого, который расследовал дело компании сына Байдена", – говорится в видео.

Сразу за этим украинская власть позиционируется в видео не с лучшей стороны. Мол, дело можно описать следующим анекдотическим диалогом:

- Если вы не уволите прокурора, то не получите деньги.

- Вот курва сын! Он освобожден.

"Но вот когда президент Трамп попросил президента Зеленского о расследовании, американские демократы захотели объявить ему импичмент", – такой текст начитывает диктор.

В видео можно узнать, кроме американских политиков, Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Владимира Зеленского. Причем относительно действующего украинского президента не звучало ни одного негативного слова.

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Интересно, что обычно видеоролики Трампа в фейсбуке имеют несколько тысяч комментариев от пользователей социальных сетей. А вот это видео за несколько часов собрало более 16 тысяч комментариев и более 41 тысячи распространений.

О каком скандале между Украиной и США речь? 25 июля 2019 во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует Трамп же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.



Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.