Я изобрел метод, который позволяет открывать новые таланты, – интервью с лучшим учителем мира

Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и меняют мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гость сегодняшней программы "Теория большого вызова" – лучший учитель Украины и мира Пауль Пшеничка.

– Когда я окончил школу, была большая мода на первые спутники, первые полеты в космос. Физика – это была тема номер один. А я с детства имел тягу к технике: модели самолетов, планеров, ракет, а потом радио. Я хотел быть инженером, пилотом и ученым.

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– Никогда не была профессия учителя престижной. Никто так сильно не рвался. Я пошел после института в школу, поскольку нужно было три года отработать. А там оказался очень хороший коллектив, хороший директор и мне понравилось.



Пауль Пшеничка

– Но сейчас эта система стала очень неблагоприятной. И вот уже лет 20 мы видим полное безразличие ко всему. Такими же циниками становятся и дети, поэтому они и списывают или делают что-то нечестно и для них это нормально. То, что происходит сегодня в школе, то через 15 лет даст по голове всей государстве.

Моя методика заключается в том, чтобы дать ученику задачу, которая не имеет решения на сегодняшний момент. Тогда школьник начинает думать и развиваться. Такие коллаборации и коммуникации – это необходимо. Ученики растут как личности, становятся уверенными в себе. У меня иногда дети ошибаются, и эта ошибка ведет их в сторону, где они открывают нечто совершенно новое, там получают большой успех,

– отметил Пауль Пшеничка.

– Я стал лучшим учителем мира по версии корпорации "Интел". Отправился туда сам, но меня ученики просто сагитировали, потому что я сам не решился бы. На конкурсе я рассказал, как работаю с учениками, объяснил свой проектный метод, какова его эффективность, и показал один опыт.

Лучший учитель Украины и мира

– И кроме того научил, что любая задача, даже очень сложная, сначала не понятная, но ее можно решить. Надо лишь хорошо подумать. Я надеюсь, что этот его метод будет распространен по всей Украине и за ее пределами. Моих талантливых учеников сейчас очень много в мире, среди них десятки профессоров, докторов наук, кандидатов наук, особенно в Соединенных Штатах и Канаде.

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