11:59
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Программы Теория большого вызова
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Я изобрел метод, который позволяет открывать новые таланты, – интервью с лучшим учителем мира

      Теория большого вызова 70 Читати новину українською

      Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и меняют мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гость сегодняшней программы "Теория большого вызова" – лучший учитель Украины и мира Пауль Пшеничка.

      – Когда я окончил школу, была большая мода на первые спутники, первые полеты в космос. Физика – это была тема номер один. А я с детства имел тягу к технике: модели самолетов, планеров, ракет, а потом радио. Я хотел быть инженером, пилотом и ученым.

      Читайте также: Я поверил в идею, что у каждого – свой талант, и начал шить одежду, – интервью с Сашей Горонди

      – Никогда не была профессия учителя престижной. Никто так сильно не рвался. Я пошел после института в школу, поскольку нужно было три года отработать. А там оказался очень хороший коллектив, хороший директор и мне понравилось.

      Пауль Пшенічка
      Пауль Пшеничка

      – Но сейчас эта система стала очень неблагоприятной. И вот уже лет 20 мы видим полное безразличие ко всему. Такими же циниками становятся и дети, поэтому они и списывают или делают что-то нечестно и для них это нормально. То, что происходит сегодня в школе, то через 15 лет даст по голове всей государстве.

      Моя методика заключается в том, чтобы дать ученику задачу, которая не имеет решения на сегодняшний момент. Тогда школьник начинает думать и развиваться. Такие коллаборации и коммуникации – это необходимо. Ученики растут как личности, становятся уверенными в себе. У меня иногда дети ошибаются, и эта ошибка ведет их в сторону, где они открывают нечто совершенно новое, там получают большой успех,
      – отметил Пауль Пшеничка.

      – Я стал лучшим учителем мира по версии корпорации "Интел". Отправился туда сам, но меня ученики просто сагитировали, потому что я сам не решился бы. На конкурсе я рассказал, как работаю с учениками, объяснил свой проектный метод, какова его эффективность, и показал один опыт.

      ​Найкращий вчитель України та світу

      Лучший учитель Украины и мира

      – И кроме того научил, что любая задача, даже очень сложная, сначала не понятная, но ее можно решить. Надо лишь хорошо подумать. Я надеюсь, что этот его метод будет распространен по всей Украине и за ее пределами. Моих талантливых учеников сейчас очень много в мире, среди них десятки профессоров, докторов наук, кандидатов наук, особенно в Соединенных Штатах и Канаде.

      Больше – смотрите в интервью.

      Теги: Новости Украины Образование Награды Теория большого вызова
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      сегодня , 08:04 Главные новости 22 октября: Путин ввел санкции против Украины, Янукович собрался в Киев
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук