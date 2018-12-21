Я к Фонсеке никогда не подойду и не подам руку, – тренер "Зари" Вернидуб

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о конфликте с наставником "Шахтера" Паулу Фонсекой.

Юрий Вернидуб признался, что обиделся на Паулу Фонсеку за слова о приверженности к "Динамо".

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Никогда не говорил и не скажу плохо о Фонсеке. Даже после того, как он сказал, что я ему неприятен. Можете написать – я к нему никогда не подойду и не подам руку. Никогда. Ни в какой ситуации. Считаю, он меня сильно обидел. Я до этого подходил и жал руки всем. Меня оштрафовали на 5 тысяч, точно так, как и его. Только не пойму, за что меня. Я должен был бежать к нему? За что меня штрафовать, если человек не подошел. А потом еще на интервью такие вещи говорит. У меня не будет желания подойти к этому человеку и протянуть руку,

– сказал Вернидуб в интервью Tribuna.com.

Отметим, что между сторонами длительное время наблюдаются довольно натянутые отношения. Вызваны они, прежде всего, комментариями в адрес друг друга после каждого противостояния между командами.

Особенно примечательным стал конфликт, вызванный мнением Фонсеки о шансах "Зари" обыграть "Брагу" в Лиге Европы. В конечном итоге луганчане прошли португальцев, после чего в адрес главного тренера "Шахтера" пошли резкие высказывания со стороны представителей луганского клуба.

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