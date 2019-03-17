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      "Я лежала под минометным обстрелом и думала, что это конец": воспоминания добровольца о войне

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      Пять лет назад, 14 марта, полтысячи бойцов самообороны Майдана собрались для формирования первого добровольческого подразделения. Именно эта дата стала основой для учреждения Дня добровольца, который в Украине отмечают теперь ежегодно. Среди тех, кто сам вызвался защищать Родину, немало смелых девушек и женщин.

      Одна из них львовянка Юлия Блага. В 22 года она схитрила и уехала на войну в горячее место фронта – поселок Пески.

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      Как девушка попала на войну

      Она вспомнила, что с началом войны девушек и женщин не хотели брать на фронт. Однако Юлия, не колеблясь решила пойти на войну.– 

      Случилось так, что у меня был друг "Рубин". Он был не совсем осведомлен о том, что у меня нет никакой подготовки. В конце концов, я немного здурила и уехала,
      – сказала Юлия.

      Поэтому она воевала в составе добровольческого батальона ОУН. За две недели хрупкая Юлия Блага освоила оружие, приняла присягу и превратилась в смельчака с позывным "Черная". На "нуле" занималась связью, оказывала помощь раненым и даже ходила в вылазки.

      Юлія (зліва) з побратимами на війні
      Юлия (слева) с собратьями на войне

      Мы выдвинулись в тихий и спокойный солнечный день. Тогда никто не стрелял, и вдруг мы попали под пулеметный и минометный обстрел. Тогда я поняла, что жизнь может закончиться. Я лежала, понимая, что некуда деться и просто думала, что это конец,
      – вспомнила доброволец.

      Жизнь после войны

      После возвращения с фронта Юлия решили пойти в ряды Вооруженных сил. В дивизионе артиллерийской разведки была замкомандиром батареи.

      Я считала, что должна сделать что-то полезное для Родины. Когда я приехала, то чувствовала, что не полностью выполнила долг перед страной. Мне казалось, еще нужно что-то сделать полезное и я решила подписать контракт,
      – отметила Юлия.

      Сейчас девушка служит во Львовском военкомате, где идет подготовка к новому призыву на срочную службу. Больше всего она мечтает о победе Украины в войне и личном счастье. Она отметила, что стремится чтобы каждый украинец присоединился к общей победе.


      Юлия служит во Львовском военкомате

      День добровольца во Львове

      В этом году День добровольца во Львове отмечают без концертов и песен. Для бойцов всех добровольческих формирований это скорее возможность снова увидеть собратьев, а также вспомнить тех, кого уже нет с нами.

      Вообще можно ли этот день считать праздником? Возможно, лучше – Днем памяти тех, кто по собственной воле решил защищать Родину. Они не рассчитывали на какие-то привилегии, а просто сделали это по зову сердца,
      – отметил доброволец Андрей Каратник.

      Пока же в Украине еще более трех тысячи добровольцев остаются не признанными государством. Однако удостоверение добровольца и льготы получили только бойцы на местном уровне в нескольких областях.

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Добровольцы Война Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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