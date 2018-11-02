Я люблю эту страну, – легендарный рокер Гленн Хьюз поделился впечатлениями от Украины
Известный британский рок-музыкант и вокалист Гленн Хьюз в очередной раз приехал в Украину. 1 ноября артист дал громкий концерт, сыграв хиты из золотых альбомов группы Deep Purple, участником которого Гленн был в далеких 70-х.
Гленн Хьюз признался журналистам 24 канала, любит посещать Украину. Здесь он уже успел познакомиться с известными на весь мир братьями Кличко и бизнесменами. Однако насыщенный график помешал легендарному музыканту познакомиться с представителями отечественного шоу-бизнеса.
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Я знаю братьев Кличко – они мои друзья. К сожалению, я ничего не знаю об украинских звездах, хотя ... Мне следовало бы знать больше. Я знаком с Владимиром и его братом, также с несколькими бизнесменами из Украины, у меня здесь несколько друзей. Я люблю эту страну,
– отметил Хьюз.
Гленн счастлив видеть на своих концертах молодых поклонников / 24 канал
На выступление экс-участника группы Deep Purple пришло немало украинских меломанов. Люди с удовольствием подпевали известные хиты британского рокера, что изрядно позабавило Гленна Хьюза.
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"Атмосфера на концертах такая же, как и в 70-х. Я особенно счастлив видеть на концертах молодых людей. И хотя они не знают английского языка, поют наши песни. Можно сказать, что сейчас я как отец, который поет для своих детей" – сказал Гленн Хьюз.
Кто такой Гленн Хьюз?
Легандарний рок-музыкант, покоривший мир в составе коллективов Deep Purple, Trapeze, Black Country Communion, Phenomena, HTP, California Breed и др. Также он известен миллионам фанатов как "Voice of Rock". Гленн Хьюз написал сотни песен. Поэтому ежегодно творчество певца пополняется новым студийным альбомом, а его имя внесено в "Зал славы рок-н-ролла". В 66 лет артист успешно гастролирует, собирая стадионы поклонников.