Я люблю эту страну, – легендарный рокер Гленн Хьюз поделился впечатлениями от Украины

Известный британский рок-музыкант и вокалист Гленн Хьюз в очередной раз приехал в Украину. 1 ноября артист дал громкий концерт, сыграв хиты из золотых альбомов группы Deep Purple, участником которого Гленн был в далеких 70-х.

Гленн Хьюз признался журналистам 24 канала, любит посещать Украину. Здесь он уже успел познакомиться с известными на весь мир братьями Кличко и бизнесменами. Однако насыщенный график помешал легендарному музыканту познакомиться с представителями отечественного шоу-бизнеса.

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Я знаю братьев Кличко – они мои друзья. К сожалению, я ничего не знаю об украинских звездах, хотя ... Мне следовало бы знать больше. Я знаком с Владимиром и его братом, также с несколькими бизнесменами из Украины, у меня здесь несколько друзей. Я люблю эту страну,

– отметил Хьюз.



Гленн счастлив видеть на своих концертах молодых поклонников / 24 канал