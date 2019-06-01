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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Я мечтал, а ты сможешь, – ветераны АТО обратились к детям в трогательном видео

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      Украинские воины защищали страну на фронте, чтобы сохранить ее для следующих поколений. Благодаря смелости и бесстрашию ветеранов пока еще дети будут иметь мало свое государство – сильное, цветущее и независимое.

      Украинским защитникам посвящен первый социальный ролик из цикла "Ты сможешь!", созданный по инициативе Министерства по делам ветеранов и при поддержке Фонда Александра Третьякова.

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      Герой первого ролика – ветеран Владимир Мазниченко. Парень бывший десантник 79-й аэромобильной бригады, рассказывают в министерстве.

      Я не мог остаться в стороне и сделал то, чем до сих пор горжусь. Я отдал свою мечту ради мечты о свободной стране. Я мечтал, а ты сможешь,
      – сказал герой в ролике.

      Владимир попал на фронт во второй волне мобилизации в 2014 году.

      История мужества

      В сентябре 2014-ого в районе Старогнатовки Донецкой области воин получил ранения, из-за значительных травм и повреждений неделю Владимир провел в коме – между жизнью и смертью. Врачи боролись за него, но спасти ногу и руку не удалось.

      Вадим не сдался – и после длительной мобилизации встал на протез, начал заниматься спортом, приобщился к различным социальным проектам. Теперь пытается вести собственный бизнес. А невеста дождалась его с войны – молодожены поженились в Одесском госпитале прямо во время реабилитации Вадима.

      Смотрите обращение ветеранов:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил АТО Министерство по делам ветеранов Дети и несовершеннолетние Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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