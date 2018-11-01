"Я на это не куплюсь": адмирал США ответил на нарекания России относительно учений НАТО
Масштабные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые продолжаются на территории Норвегии, никак не угрожают России. Москва получила нужную официальную информацию относительно их оборонного аспекта.
Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, сообщает пресс-служба 6-го флота США.
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Комментируя претензии Российской Федерации относительно усиления напряжения в регионе из-за учения НАТО, Фогго сказал: "Я на это не куплюсь".
России нечего бояться. Эти учения проходят на расстоянии свыше 700 километров от российской границы. Мы не намерены забирать чью-то территорию, мы защищаем свою. НАТО – оборонный альянс и мы готовы защищать границы всех союзников,
– сказал Фогго.
Он отметил, что Россия официально получила информацию об учениях и их оборонном аспекте. Кроме того, российские наблюдатели получили приглашения.
Адмирал также добавил, что учения имеют целью подготовку к ответу на любую угрозу, не только российскую.
"Учения НАТО не направлены против какой-то конкретной страны. Они часть плана НАТО по реагированию на изменение безопасной среды", – отметил адмирал.
А именно, сценарий учений предусматривает активацию статьи 5 – коллективный ответ в случае нападения на одну из стран НАТО.
Напомним, 25 октября начались военные учения Trident Juncture 2018 – крупнейшие в истории НАТО со времен "холодной войны". Тема учений – отработка ответа Альянса на атаку "вымышленного агрессора" на одного из его членов. Ранее главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения должны стать сигналом для России о том, что страны-члены организации готовы к коллективной обороне. К слову, украинские военные также принимают участие в мастштабних стратегически военных учениях Trident Juncture 2018.
В чем опасность действий России в Арктике?Президент России Владимир Путин наращивает мощное войско вдоль арктического побережья. Весной 2017 года Министерство обороны России сообщало, что достраивает в Арктике военные городки, а также восстанавливает сеть полярных аэродромов. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство большой военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и США.